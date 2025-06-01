İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yerli ve Yabancı Hastalara Hizmet Sunuyor

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yerli ve Yabancı Hastalara Hizmet Sunuyor
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Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni binası ile günlük ortalama 2 bin 200 hastaya hizmet veriyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalar için kapsamlı tedavi seçenekleri sunan fakülte, birçok ülkeden hasta kabul ediyor.

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunuyor.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, AA muhabirine, fakültelerinin 2009'da kurulduğunu söyledi.

Fakültenin yeni binaya taşındığını ifade eden Şimşek, "Yaklaşık 21 bin metrekare kapalı alanı bulunan binamızda ünite sayımızı artırdık. Şu an 245 diş ünitemiz mevcut. Bunlardan 16'sı lokal ameliyathane, 6'sı genel anestezi biriminde olmak üzere ameliyathane ünitemiz bulunuyor." dedi.

Eski binada günlük ortalama 750 hastaya hizmet verdiklerini, yeni binada ise bu sayının yaklaşık 2 bin 200 işleme ulaştığını aktaran Şimşek, "Gelen hastaların yüzde 20'sini çocuklar oluşturuyor, günlük yaklaşık 220 çocuk hastaya tedavi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği fakültesine il dışından da hasta geldiğine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük ve geniş kapasiteli hastane sadece Malatya'ya değil, bölgeye ve hatta tüm ülkeye hizmet veriyor. 81 ilden hastalarımız var. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bize başvuran hastalarımız bulunuyor. Fakültemiz kapsamlı ve özellikli tedaviler sunuyor. Engelli Diş Merkezimize gelen hastalarımız var. İleri tümör cerrahileri, çene ve yüz ameliyatları burada yapılıyor. Ortodontik tedaviler, nitelikli kanal tedavileri ve çene kemiğinin çok harap olduğu durumlarda hastalar bize yönlendiriliyor."

Yurt dışından da diş tedavisi için gelenlerin olduğunu aktaran Şimşek, "İngiltere, Sudan, Pakistan gibi birçok ülkeden hastalarımız oldu. Dünyanın dört bir yanından başvurular alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Sağlık
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