İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre s?iyahlarda demans riski daha yüksek

İ?ngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma gösteriyor ki siyahlarda demans görülme olasılığı beyaz ve Güney Asyalılara göre daha yüksek.

İ?ngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma gösteriyor ki siyahlarda demans görülme olasılığı beyaz ve Güney Asyalılara göre daha yüksek.

University College London (UCL) araştırmacıları, bu bulguya daha önceki çalışmalarında da rastladıklarını, ancak siyahlarda demans görülme sebebinin karmaşık olduğunu söylüyor.

Siyahlarda, g?en yapısı ile yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık durumları demans riskinde rol oynuyor.

Uzmanlar 2050'ye kadar dünyadaki demans hastalarının sayısının 153 milyondan fazla olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu rakam 2019'da 57 milyondu.

Bu tahmini vaka sayısı nüfusların büyüme ve yaşlanması göz önünde bulundurularak hesaplanıyor.

U?CL araştırması için, 2006'da İngiltere'de başlayan, genetik ve dış faktörler üzerine çalışan Biobank kapsamında örnek veren yaklaşık 300 bin kişinin verileri incelendi.

B?u süreçte yaklaşık 6 bin kişide demans gözlendi. Çoğu beyaz, 91'i siyah ve 79'u Güney Asyalıydı.

S?iyah ve Güney Asyalı kişi sayısı az olmasına rağmen araştırma, aynı faktörlerin üç etnik grupta da demans riskini artırdığını ortaya çıktı.

B?u risk faktörleri arasında hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı, obezite, sigara kullanımı, sosyal isolasyon, hava kirliliği, depresyon, diabet ve duyma kaybı var.

'S?ağlık kontrolleri ihmal edilmemeli'

PLoS One'da yayımlanan çalışmada hipertansiyon ve obezitenin siyah toplumlarda, beyaz ya da Güney Asyalılardan daha fazla olduğu belirtiliyor.

Ç?alışmaya katılan siyahlar, diğerlerine göre daha çok demans bağlantılı gen taşıyordu.

A?ncak sigara içmek, yüksek alkol tüketimi ve yüksek kolesterol gibi bazı risk faktörleri siyahlarda daha az görülüyor.

Ç?alışmanın yazarı ve uzman araştırmacısı olan Naaheed Mukadam, siyahlarda demans görülme ihtimalinin yüksek olduğu konusunda farkındalık yaratılması, hipertansiyon gibi faktörlerin iyi yönetilmesi ve sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Çeşitli etnik kökenlerden insanlarda görülüyor

A?ynı araştırmacıların, 20 yıllık aile hekimliği ve hastane kayıtları üzerinde yaptıkları önceki bir çalışmada, siyahlarda beyazlardan yüzde 22 daha fazla demans vakası olduğunu ortaya çıkmıştı.

A?yrıca İngiltere'de Güney Asyalı ve siyahlarda demansın, beyazlara göre daha erken yaşlarda başladığı bulunmuştu.

Alzheimer's Society'de araştırmaların halkla ilişkilerinden sorumlu Katherine Gray, halihazırda demans olan 25 bin kişinin farklı etnik kökenlere sahip olduğunu söylüyor ve bu sayının 2026'da ikiye katlanabileceğini ekliyor.

"Ancak demansın risk faktörleri üzerine yapılan araştırmada daha çok Avrupa kökenli beyazlar olduğunu" belirten Gray, farklı kökenlerin de incelenmesi gerektiğini ifade ediyor.

G?ray araştırma fonlarının artırılması ve etnik çeşitliliğin olduğu çalışmalar yapılması konusunda da çağrıda bulunuyor.