İngiltere'de Sıcak Hava Uyarısı: Turuncu Alarm Verildi
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerine turuncu alarm verildiğini açıkladı. Başkent Londra ve çevresindeki bölgelerde sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İNGİLTERE Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyarıda bulundu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yarın yerel saatle 09.00'da başlayacak ve çarşamba 18.00'e kadar sürecek uyarılar kapsamında, başkent Londra, İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusu ile Doğu Midlands ve Batı Midlands bölgeleri için 'turuncu' alarm verildiğini açıkladı. Ajans, ülkenin geri kalanında ise 'sarı' alarm uyarısı yapıldığını bildirdi.

En yüksek sıcaklıkların ise İngiltere'nin orta ve güney kesimlerinde görüleceği, buralarda sıcaklıkların en az 3 gün boyunca resmi sıcak hava dalgası kriterlerini aşabileceği ve yarın 34 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
