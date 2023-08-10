İngiltere'de Evlerin İklim Şartlarına Uygun Hale Getirilmesi Gerektiği Bildirildi

İngiliz Kızılhaçı, ülkede aşırı sıcak havaların artık normal hale geleceğini belirterek İngiltere'de evlerin iklim şartlarına uygun duruma getirilmesi gerektiğini bildirdi. Raporda, sıcak hava dalgasının neden olduğu ölümler ve ekonomik kayıplara dikkat çekildi.

İngiliz Kızılhaçı, ülkede aşırı sıcak havaların artık normal hale geleceğini belirterek İngiltere'de evlerin iklim şartlarına uygun duruma getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kızılhaç'ın yayımladığı raporda, İngiltere'de her yıl yükseleceği tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle ölümler ve ekonomik kayıpların artacağına işaret edilerek, yerel ve merkezi yönetimler boyutunda adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Sıcak hava dalgasının "sessiz katil" olarak betimlendiği raporda, ülkede geçen yaz 3 bin 271 kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği, 75 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların en büyük risk grubunda yer aldığı ifade edildi.

Risk gruplarının herkes tarafından bilinmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, açık havada çalışanlar ile en üst katlarda oturanların da risk grubunda yer aldığının altı çizildi.

Görüşleri sorulan 2 bin kişinin yüzde 34'ünün risk grubunda olmasına rağmen sıcak çarpması tehlikesi hissetmediğini ifade ettiği belirtilen raporda, ankete katılanların yüzde 62'sinin ise sıcakları önemli bir tehlike olarak gördüğü sonucu yer aldı.

Katılımcıların yüzde 54'ünün evlerde değişiklikler yapılması gerektiğine inandığı dile getirilen raporda, yüzde 40'ının ise hükümet ve yerel yönetimlerin, iklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgalarına karşı hazırlıklı olmadığını düşündüğü aktarıldı.

Aşırı sıcak yaz ihtimali yüzde 60'lara ulaşacak

Raporda, iklim değişikliğiyle İngiltere'de ortalamanın üzerinde sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarının artık normal hale geleceğine işaret edilerek 2050'ye gelindiğinde aşırı sıcak yaz yaşama ihtimalinin yüzde 60 olacağı paylaşıldı.

Sıcaklığın yalnızca sağlık sorunlarına değil susuzluk, kuraklık, yangın ve hava kirliliğine de neden olduğu ifade edilen raporda, sosyal güvenlik hakları olmayan göçmenler gibi grupların da risk altında olduğu kaydedildi.

2022'nin yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların İngiltere için bir "alarm" olması gerektiğinin altı çizilen raporda, sağlık sistemi ve seyahatlerin de aşırı sıcaklardan etkilendiği vurgulandı.

"Kültürel değişikliğe ihtiyaç var"

Her üç kişiden birinin sıcak çarpmasına ilişkin merkezi ya da yerel yönetimden herhangi bir uyarı yapıldığını görmediğini söylediği belirtilen raporda, İngiliz Kızılhaçı İklim Politikaları Danışmanı Adeline Siffert'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Siffert, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcak hava dalgasının daha da çok görüldüğünü dile getirerek "Endişeleri eyleme dönüştürecek kültürel bir değişikliğe ihtiyaç var. Ulusal ya da yerel yönetimler evlerde ve toplumda yapılacak değişiklikleri desteklemeli. Böylece insanlar iklim değişikliğine rağmen güvende kalabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin adım atmakta geciktiğine işaret eden Siffert, "Çok basit pratik adımlarla risk grubundaki insanları koruyabiliriz. Bu duruma uyum sağlamalıyız ve bunu hemen şimdi yapmalıyız." dedi.

Siffert, hazırlık yapılması için uyarıların sıcak hava dalgasının yaşandığı anda değil, önceden yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Evlerin aşırı sıcak havalara uygun hale gelmesi lazım

Oxford Üniversitesi ile Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'ndan (LSE) uzmanlar, rapordaki değerlendirmelerinde, İngiltere'de evlerin sıcak hava dalgalarına karşı hazırlıklı şekilde yapılmadığına vurgu yaptı.

Uzmanlar, evleri aşırı sıcak havalara uygun hale getirmek için daha iyi havalandırma sağlanması, ağaçlar veya tentelerle binaların ısınmasını önleyecek gölgeleri oluşturulması tavsiyelerinde bulundu.

LSE'den Candice Howarth, Güney Avrupa'nın sıcaklarla mücadele uygulamalarının İngiltere'ye örnek olabileceğini belirtti.

Howarth, pencereleri gündüz yerine gece açmak, çalışma saatlerini değiştirip öğlen saatlerinde sıcağa maruz kalmayı önlemek gibi adımlar atılabileceğini ifade etti.