İngiliz Turistin Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Ölümüne İlişkin Suç Duyurusu Hazırlığı

Antalya'da geçen yıl özel bir hastanede mide küçültme ameliyatına giren İngiliz turist, hastanede yoğun bakıma alındıktan 2 gün sonrası hayatını kaybetti. Hastane yönetimi ölümü doğal olarak belirtirken, cenazeyi teslim alan aile hastanenin kusurlu olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Antalya'da geçen yıl özel bir hastanede mide küçültme ameliyatına giren İngiliz turist, hastanede yoğun bakıma alındıktan 2 gün sonrası hayatını kaybetti. Hastane yönetimi ölümü doğal olarak belirtirken, cenazeyi teslim alan aile hastanenin kusurlu olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de yaşayan 45 yaşındaki Emma Louise Rhodes fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Sosyal medya sayfalarından arayışa giren Rhodes, bir şirket aracılığıyla Antalya merkez Döşemealtı ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan bir özel hastane ile anlaştı. Antalya'ya gelen Rhodes, 6 Temmuz 2022 tarihinde ameliyat esnasında rahatsızlanıp yoğun bakıma alındı, 2 gün sonra ise hayatını kaybetti. Özel hastaneden verilen ölüm belgesinde ise İngiliz turistin ölüm nedeni doğal olarak belirtildi.

İngiltere'de otopsi yaptırdılar

Cenazeyi teslim alan aile, ölümü şüpheli bulup İngiltere'de bağımsız bir sağlık kuruluşunda otopsi yaptırdı, ardından çıkan sonucuna göre, hastanenin kusurlu olduğunu iddia etti.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailenin avukatı Ömer Avcı, şunları söyledi:

"Müvekkilim geçen yıl mide ameliyatı olmak için Antalya'ya geliyor. Ameliyat olduktan 2 gün sonrası ise hayatını kaybediyor. Hasta yakınları ölüm sebebini öğrenmek için hastane yetkilileri görüşüyor. Hastaneden verilen raporda çoklu organ yetmezliği altında bir ölümün gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Burada herhangi bir otopsi yapılmıyor. Ölen hastalarını alıp İngiltere'ye gidiyorlar ve ölümü şüpheli buldukları için orada bağımsız bir sağlık kuruluşundan otopsi gerçekleştirmesini istiyorlar. Oradan gelen otopside de ameliyatı gerçekleştiren doktorun yanlış teşhisi ve orada gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor. İki farklı raporun ortaya çıkması neticesinde aile adalet arayışına girdi ve bizimle irtibata geçti. Bu ölümde kimlerin kusuru varsa onların cezalandırılmasını istiyorlar."

Ameliyatı başka bir doktor yaptı iddiası

Avcı, ameliyat öncesinde Emma Rhodes'in doktorunun farklı olduğunu, ameliyata ise başka doktorun girdiğini de ileri sürerek, "Müvekkilim Türkiye'ye gelmeden 15 gün boyunca sürekli 2-3 güne bir doktorlar görüşmeler içerisinde olmuş. Tamamen güveni kazanılmış, hastane ve doktorun yapacağı işlemlerle ilgili tüm bilgiler verilmiş ancak ameliyatı gerçekleştiren doktor ne yazık ki anlaşma yapılan, görüşülen, 'ameliyatı gerçekleştireceğim' diyen doktor tarafından değil de başka bir doktor tarafından yapılmış" ifadelerini kullandı.

Halen İngiltere'de bulunan aile ise yazılı açıklama yaptı. Emma'nın çok iyi kalpli ve her zaman kendinden önce başkalarını düşünen bir kişi olduğunu belirten aile, ölümden dolayı son derece üzgün olduklarını dile getirdi. Aile, "Emma'yı geri getirecek hiçbir şey yok ve hayatımızın geri kalanını onsuz yaşamak zorundayız. Emma'nın ölümüyle ilgili haberlerin devam etmesinin obezite cerrahisinin riskleri konusunda farkındalığı artıracağını ve sektördeki standartları iyileştireceğini umuyoruz. Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA