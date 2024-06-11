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Hastanelere yönelik siber saldırı İngiltere'yi zor durumda bıraktı! Acil kan bağışı çağrısı yapıldı

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4 Haziran'da İngiltere'deki hastanelere düzenlenen siber saldırıyı ülkeyi zor durumda bıraktı. Birçok hastanede hizmetler kesintiye uğrarken, yetkililer 0 grubu başta olmak üzere tüm kan grupları için acil bağış çağrısında bulundu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 4 Haziran'da Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen ve hizmetleri kesintiye uğratan siber saldırı sonrasında, özellikle 0 grubu başta olmak üzere tüm kan grupları için acil bağış çağrısında bulundu.

"ACİL VAKALARA ÖNCELİK VERİLMEKTEDİR"

NHS, 4 Haziran'da Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen siber saldırı ile ilgili olarak, "Etkilenen bölgelerdeki patoloji hizmetleri, kapasiteleri azaltılmış olsa da en acil vakalara öncelik verilmektedir. Ne yazık ki, Güney Doğu Londra'daki sağlık hizmetlerinde acil olmayan kan tahlillerinin neredeyse tamamı ertelenirken, (kan) nakilleri de dahil olmak üzere bazı acil olmayan ameliyat ve prosedürler ertelenmeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hastanelere yönelik siber saldırı İngiltere'yi zor durumda bıraktı! Acil kan bağışı çağrısı yapıldı

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Saldırının kan bağışında eşleştirme prosedürünü etkilediği ve hasta kayıtlarının bulunduğu ana sunuculara bağlanılamadığı ifade edildi. NHS, saldırılardan dolayı dün yeni bir açıklama yaparak 0 grubu başta olmak üzere kan bağışı çağrısı yaptı.

"O NEGATİF DONÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Açıklamada, özellikle 0 kan grubu bağışçılarına ihtiyaç olduğu belirtilerek, "Londra bölgesinde yaşayan 0 Tipi bağışçı mısınız? Şu anda normalden daha düşük 0 grubu kan stoklarımız var ve Londra'da kan vermek için randevu almak için acil 0 Negatif ve 0 Pozitif donörlere ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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