Bir kentten daha zehirlenme haberi! Hastanelik oldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı aileden 3 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zehirlenme haberlerine bir yenisi eklendi. Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evde Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızları Rayan M. (19), marketten aldıkları tavuğu pişirip yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

TAVUKTAN ZEHİRLENDİLER, HASTANELİK OLDULAR

Aile, durumun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 3 kişiyi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZEHİRLENME HABERLERİ PEŞ PEŞE

Son günlerde çok sayıda kentten zehirlenme haberi geldi. Geçtiğimiz gün Kastamonu'da mevlit yemeğinde tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik olurken; Zonguldak'taki bir düğünde tavuk döner yiyen 8 kişi de tedavi altına alınmıştı. Trabzon'da ise 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu.