İnegöl'de 9 yaşındaki çocuğa çaydanlıkta kaynar su banyosu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, demlikten çay doldurmaya çalışan 9 yaşındaki Ahmet'in üzerine çaydanlıktaki kaynar su devrildi. Talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Pınar sokaktaki bir evde meydana geldi. Ahmet D., mutfaktaki ocak üzerinde bulunan demlikten çay doldurmaya çalıştığı sırada, demlikteki kaynar su üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun yardımına ailesi yetişti. Ailesinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)