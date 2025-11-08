Haberler

İnegöl'de 213 Safra Taşı Bulunan Kadın Başarıyla Ameliyat Edildi

İnegöl'de 213 Safra Taşı Bulunan Kadın Başarıyla Ameliyat Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz'ın safra kesesinde 213 adet taş bulunması sonrası kaygılı bir ameliyat gerçekleşti. Başarılı operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde safra kesesinde 213 taş bulunduğu tespit edilen Zülfinaz Korkmaz (77), başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak ağrılarından kurtuldu.

Kentte yaşayan Zülfinaz Korkmaz, yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişliği şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde 213 adet taşın olduğu tespit edildi. Doktorların, yaşının ilerlemesi ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatını riskli bulduğu Korkmaz, İnegöl ilçesinde geldiği özel bir hastanede ameliyat edilerek safra kesinde bulunan 50 gram ağırlığındaki taşlar alınarak sağlığına kavuştu.

'KAPALI YÖNTEMLE TAŞLARI TEKER TEKER ÇIKARDIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak, "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde 'ameliyat riskli' denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200'ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" dedi. Annesinin uzun süredir ağrı ve sancı çektiğini söyleyen Engin Korkmaz (45) ise "Nihayet başarılı bir operasyon sonrası annem sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren doktor ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 693.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.