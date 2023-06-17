Kızlarından gönüllü donör olan iki baba, Babalar Günü'nde yeni hayatlarına başladı

İZMİR'de, Cansu Aygeroğlu (29) ve Gülşah Aytek (27), Babalar Günü öncesi babalarının kahramanı oldu. Siroz nedeniyle hayati tehlike yaşayan Mehmet Aygeroğlu'na (57) kızı Cansu, Taşkın Taşkıran'a da (68) kızı Gülşah gönüllü donör oldu. Kızlarından yapılan karaciğer nakillerinden sonra yeni hayatlarına başlayan iki baba, onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Emekli memur, 3 kız babası Taşkın Taşkıran, geçen yıl, diyabet nedeniyle, bacağında bir türlü iyileşemeyen yaranın tedavisi için üniversite hastanesine yattı. Tedavi sürerken yapılan tetkiklerde, Taşkıran'ın diyabetin yanı sıra siroz olduğu da ortaya çıktı. Sağlığına ancak karaciğer nakliyle kavuşabileceği söylenen Taşkıran, operasyon için Kent Hastanesi'ne başvurdu. Taşkıran'a en küçük kızı anaokulu öğretmeni Gülşah Aytek gönüllü donör oldu.

Öte yandan hastalar ve vericileriyle ilgili bilgi veren nakil ekibinden Doç. Dr. Cahit Yılmaz, "Her iki hastamıza da son dönem karaciğer yetmezliği nedeniyle 3 gün arayla kızlarından karaciğer nakli yaptık. Her 2 operasyon da başarılı geçti. Hastalarımızın durumları iyi, takip ve tedavileri serviste devam ediyor. Hafta başı taburculuklarını planlamaktayız. Bu 2 operasyonun Babalar Günü haftasına denk gelmesi hoş bir rastlantı oldu ve hastalarımızın sağlığına kavuşması tüm ekibimizi mutlu etti" dedi.