Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi'ni 202 Bin Kişi Ziyaret Etti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, hizmete girdiği tarihten bu yana 202 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Merkezde astım, bronşit ve KOAH hastalarına şifa kaynağı olan tuz mağarası bulunuyor. Ayrıca ziyaretçilere kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti sunuluyor.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Terapi Merkezi'ni, hizmete girdiği 15 Haziran 2021 tarihinden beri yaklaşık 202 bin kişi ziyaret etti.

Tuzluca ilçesinde 55 dönümlük araziyi kaplayan tuz mağarası, yılarca tuz üretim merkezi olarak hizmet verirken Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı projeyle 2020 yılında 'tuz terapi merkezine' dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağaranın içinde yer düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları 15 Haziran 2021'de tamamlanarak Tuz Terapi Merkezi adıyla hizmete açıldı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti de veriliyor. Hizmete girdiği 15 Haziran 2021 yılından bugüne kadar 202 bin kişinin ziyaret ettiği tuz terapi merkezinde haftanın belirli günlerinde yerel sanatçılar tarafından müzik ziyafeti sunuluyor.

Bir program için geldiği Iğdır'da, Tuzluca Tuz Terapi Merkezini gezen Azerbaycan Bakü Yüksek Petrol Okulu Rektörü Elmar Gasımov, "Yıllarca tuz çıkarılan bu mekan şimdi sağlık için de kullanılıyor. Iğdır'ın en güzel, en tarihi yerlerinden birisine inanıyorum ki gelecekte on binlerce kişi hem ziyarete gelecek hem de sağlık bulacaklar" dedi.