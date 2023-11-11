Samsun'da bir vatandaş idrarından yoğun kan gelmesi şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Radyoloji bölümünde yapılan bilgisayarlı tomografi tetkikinde sol böbreğinde kitle ve mesanesinde tümör saptanan hasta, girişimsel radyoloji doktorlarının yaptığı "anjiyo embolizasyon (damar tıkama)" işlemi ile sağlığına kavuştu.

İdrarından yoğun kan gelen hasta "damar tıkama" yöntemiyle sağlığına kavuştu

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş idrarından yoğun kan gelmesi şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Radyoloji bölümünde yapılan bilgisayarlı tomografi tetkikinde sol böbreğinde kitle ve mesanesinde tümör saptanan hasta, girişimsel radyoloji doktorlarının yaptığı "anjiyo embolizasyon (damar tıkama)" işlemi ile sağlığına kavuştu.

Samsun'da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Yetkin idrarından yoğun kan gelmesi şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda son kan değerlerinde ciddi düşme saptanan Ahmet Yetkin'in radyolojik görüntülenmesinde sol böbreğinde 7 cm boyutunda kitle saptandı. Mesanesinde de tümör saptanan Ahmet Yetkin'e Karadeniz Bölgesi'nde çoğu sağlık merkezinde uygulanamayan anjiyo embolizasyon tedavisi yapıldı. Girişimsel radyoloji doktorlarının yaptığı işlem ile sağlığına kavuşan Yetkin, şu anda çok iyi olduğunu söyledi.

"Yapılmasaydı kan ihtiyacı sebebiyle yoğun bakıma gitmesi gerekiyordu"

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Gündoğdu, "Hastamız idrarından yoğun kan gelmesi şikayeti ile başvurmuştu. Son dönemde kanama şikayetlerinin artması üzerine yapılan görüntülemesinde sol böbreğinde bir kitle ve mesanesinde bir tümör saptandı. Hastanın kan transfüzyonu ihtiyacı nedeniyle üroloji hocalarımız ile birlikte hastayı değerlendirdik. Yaptığımız konsey sonrasında ise anjiyo embolizasyon dediğimiz yöntemle böbrekteki tümörü besleyen ve kanamaya neden olan damarı tıkama işlemini (anjiyo embolizasyon) planladık. Ardından girişimsel radyoloji ünitesinde hastamızı anjiyo embolizasyon işlemine aldık. Son derece başarılı geçen bir işlemin ardından hastamızı servisimize tekrardan aldık. Şu anda hastamızın genel durumu gayet iyi ve taburculuğunu planlanmaktayız. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji ünitemizde tüm endovasküler tedavileri yapmaya başladık. Özellikle mide, bağırsak, böbrek ve mesane kanamaları, karaciğer ve böbrek tümörlerinin tedavisi, bağırsak damarı tıkanıklıkları, beyin damarlarında oluşan baloncuk (anevrizma) ve şah damarı darlık ve tıkanıklarının tedavilerini ünitemizde yapabiliyoruz. Bu hastamızın tedavisini bu şekilde yapamıyor olsaydık, büyük bir cerrahi operasyon geçirme durumunda kalabilirdi ve yoğun kan ihtiyacı sebebiyle hastamızın yoğun bakıma gitmesi gerekebilirdi" dedi.

"Bölgemizde girişimsel radyoloji büyük bir avantajdır"

Üroloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Emrah Küçük, "İdrardan yoğun kan gelmesi şikayeti ile tarafımıza başvuran hastayı değerlendirdik. Kan tahlillerinde kan değerlerinde çok ciddi düşüş olduğunu gördük. Kan transfüzyonu ihtiyacı gerekti. Radyolojik tetkiklerinde böbreğinde büyük bir kitle saptandı. Girişimsel radyoloji bölümündeki hocalarımız anjiyo embolizasyonu başarılı bir şekilde yaptı. Şu an hastamızın kan değerleri normal aralıktadır. Hastanemizde bulunan girişimsel radyoloji ünitesi ve doktorları bölgemiz için büyük bir şanstır. Üroloji polikliniğimize başvuran ve bu şekilde damar içinden anjiyo yöntemi ile ya da diğer girişimsel yöntemlerle tedaviye uygun olan hastalarımızı, girişimsel radyoloji hocalarımızla birlikte tedavi ediyoruz" diye konuştu.

"Baş dönmesi ve halsizlik oluyordu"

Sağlığına kavuşan Ahmet Yetkin ise "İdrarımdan yoğun bir kan geliyordu. Vücudumda kan değeri düştüğü için baş dönmesi ve halsizlik oluyordu. İşlemimi yaptılar. Şu anda çok iyiyim" şeklinde konuştu.