Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: Kızım kanser olunca isyan etmiştim, 3 yıl sonra ben yakalandım

Kanser Farkındalığı Haftası kapsamında bir etkinliğe katılan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, kızı ve kendisinin kanserle mücadelesini anlattı. Kızının kansere yakalanmasıyla çok isyan ettiğini söyleyen usta isim, "Neden evladıma, neden bana değil diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. Kayakta kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. New York seyahatimde de doktora gittim ve yapılan biyopside kanser teşhisi koyuldu" dedi.

Özel bir sağlık kuruluşu '1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası' vesilesiyle 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğini düzenledi. Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

"EVLADIMIN KANSER OLMASI BANA ÇOK AĞIR GELDİ"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

"YAPILAN TETKİKLER SONRASI KANSER OLDUĞUM ANLAŞILDI"

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu: 'Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi. Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi. Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Türkiye'ye döndüm. Doktorum Türkiye'ye döndüğümde neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim."

"ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KURTULDUK"

Erken teşhisin öneminden bahseden Hülya Koçyiğit, 'İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp 'erken teşhis hayat kurtarır' deme imkanımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın. Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik" dedi.

MAMOGRAFİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hemcinslerine seslenen Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle biz hanımların mamografi olması çok önemlidir. Ayrıca bu kötü dönemimde ailemin, eşimin ilgisi ve şefkati, anlayışı beni güçlendirdi. O dönemde iyileşeceğinize inanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yakınlarınız size bu morali veriyorsa her şeyi kolay atlatıyorsunuz. Bugün özellikle tıpta gördüğümüz hizmetler için de teşekkür ediyorum.'