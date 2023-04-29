Hollanda'da Sperm Bağışı Yapan Adamın Yasaklanması

Hollanda'nın Lahey kentinde mahkeme, Jonathan isimli bir adamın en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu gerekçesiyle daha fazla sperm bağışlamasını yasakladı.

Hollanda'nın Lahey kentinde mahkeme, dün Jonathan isimli bir adamın en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu gerekçesiyle daha fazla sperm bağışlamasını yasakladı. Mahkeme sperm bağışlamaya devam etmesi halinde Jonathan'ın 100 bin Euro para cezasına çarptırılacağını ifade etti.

Lahey kentinde Jonathan isimli 41 yaşındaki bir adamın, 2017 yılında 100'den fazla çocuğun sperm donörü olduğu gerekçesiyle ülkedeki kliniklere bağış yapması yasaklanmıştı. Ancak donör olduğu bir annenin ve bir sivil toplum kuruluşunun Jonathan'ı dava etmesi sonucu, Jonathan'ın ailelere 'yanlış bilgi vererek' yurt dışında ve internet üzerinden en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu tespit edildi. Mahkeme dün Jonathan'ın, ömür boyu sperm bağışı yapmasını yasakladı.