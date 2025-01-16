HMPV virüsü Covid-19 gibi bir tehdit mi? İşin uzmanından açıklama var

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, Haberler.com stüdyosunda HMPV virüsü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Virüsün özgün bir tedaviye sahip olmadığını vurgulayan Dr. Müberra, COVID-19 ile karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti.

"HMPV VİRÜSÜ İLE COVID-19'U BİR TUTAMAYIZ"

Haberler.com'un "İyileşme Burada Başlar" programında konuşan Uzm. Dr. Müberra, HMPV virüsünün COVID-19 ile aynı düzeyde bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "COVID gibi bir pandemi korkusunun olmasına gerek yok. Ancak virüslerin değişime uğrayarak daha önce enfeksiyon geçirenleri dahi etkileyebildiğini unutmayalım" dedi.

"HMPV VİRÜSÜNÜN ÖZGÜN BİR TEDAVİSİ YOK"

Dr. Müberra, HMPV virüsünün tanısının ve tedavisinin diğer hastalıklarla kolayca karıştırılabileceğini belirtti. "Virüsün özgün bir tedavisi yok ve ayırt edici bir tanısı da bulunmuyor. Ayrıca, zatürre aşısı bu virüsten korunmada etkili değil" ifadelerini kullandı.

"INFLUENZA ORANLARI ARTIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporlarına atıfta bulunan uzman, "DSÖ, influenza oranının dünya çapında artış gösterdiğini açıkladı. HMPV virüsü ve diğer solunum yolu enfeksiyonları konusunda dikkatli olunması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.