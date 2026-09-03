Hisarcık'ta Ebelerden Gebe ve Lohusalara Tam Destek

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan toplum sağlığı merkezi ebeleri, gebelik sürecinden doğum sonrasına kadar anne ve bebeklerin sağlıklı bir süreç geçirmesi için sahada aktif çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nca Normal Doğum Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması, Hisarcık Toplum Sağlığı Merkezi'nde de etkin şekilde yürütülüyor.

Uygulama kapsamında anne adaylarına gebelik izlemleri, birebir danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulurken, gebelerin süreç boyunca ihtiyaçları telefon aramalarıyla takip ediliyor. Özellikle doğuma hazırlık döneminde anne adaylarının bilinçlendirilmesi, doğum sürecine ilişkin kaygılarının azaltılması ve sağlık hizmetlerine doğru şekilde yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Koordinatör ebe aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gebelere gerektiğinde ev ziyaretleri gerçekleştirilerek anne adayının ihtiyaçları yerinde değerlendiriliyor ve gebelik süreci hakkında danışmanlık veriliyor.

"Gebelikten sonra da destek devam ediyor"

"Her Gebeye Bir Ebe" anlayışı doğumla sona ermiyor. Doğum sonrasında gerçekleştirilen lohusa izlemleri ve lohusa ev ziyaretleri ile anne ve bebeğin sağlık durumu takip ediliyor; emzirme, anne sütü, yenidoğan bakımı ve lohusalık dönemine ilişkin konularda danışmanlık sağlanıyor.

"Gebe okulu ile doğuma hazırlık"

Anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme bilinçli hazırlanması amacıyla Gebe Okulu eğitimleri de sürdürülüyor. Eğitimlerde gebelik süreci, doğuma hazırlık, normal doğum, emzirme, lohusalık ve yenidoğan bakımı gibi konularda anne adaylarına bilgi veriliyor.

"Annelik yolculuğu cepte"

Anne adaylarının güvenilir sağlık bilgilerine kolayca ulaşabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması da tanıtılıyor. Uygulama; hafta hafta gebelik takibi, beslenme ve egzersiz önerileri, doğuma hazırlık, emzirme ve lohusalık desteği, test ve aşı hatırlatıcıları ile 0-2 yaş bebek gelişimi gibi birçok konuda anne ve ailelere rehberlik ediyor. Uygulama Android ve iOS cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.

Hisarcık Toplum Sağlığı Merkezi gebelikten doğuma, doğumdan lohusalığa kadar her aşamada anne ve bebek sağlığını desteklemek, doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve bu özel yolculukta ailelerin yanında olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı