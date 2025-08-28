Hindistan'da Şok Edici Karaciğerde Dış Gebelik Vakası

"Sürekli kusuyor, yorgunluk ve ağrı hissediyordum."

35 yaşındaki Sarvesh, BBC'ye bir süre devam eden rahatsızlığı bu şekilde anlatıyor.

"Ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum" diye ekliyor.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan Sarvesh, şikayetiyle ilgili doktoruna gitmişti ancak ultrason taraması temiz çıkmıştı.

Bu nedenle ilk başlarda mide enfeksiyonu şüphesiyle antibiyotik ilaç kullandı.

Bir ay ilaç kullandıktan sonra hiçbir iyileşme olmayınca tekrar doktora gitti.

Ve bu sefer ortaya çıkan görüntü öyle şok ediciydi ki doktorları bile inanmakta zorlandı.

Hindistan'ın Meerut kentinde yirmi yıldır radyolog olarak çalışan Dr. KK Gupta, hastası Sarvesh'in taramasını ilk gördüğü anı inanılmaz olarak tanımlıyor.

"Karaciğerinin sağ tarafında 12 haftalık hamileydi" diyor.

Daha önce MR (emar) taramalarında hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı.

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim dışında, genellikle fallop tüpüne yerleşmesiyle meydana gelir.

Yaklaşık her 80 gebelikten biri dış gebeliktir ve bazı durumlarda anne için hayati tehlike oluşturabilir.

Sarvesh'in durumunda ise cenin, rahmi yerine karaciğerinin içinde büyüyordu.

Karaciğer, kanımızdan toksinleri uzaklaştırmada, kan şekeri seviyelerini korumada ve pıhtılaşmayı düzenlemede hayati bir rol oynar.

Karaciğer içi dış gebelik o kadar nadir görülüyor ki Sarvesh bir anda uluslararası tıp camiasının ilgi odağı haline geldi.

İyileşme süreci

Çift, son üç ayın tüm aile için çok zorlu bir deneyim olduğunu ve kendilerini ciddi bir maddi sıkıntıya soktuğunu söylüyor.

BBC, Sarvesh'le görüşmek üzere Dastura köyündeki evine gitti.

Yatak istirahatindeydi ve hâlâ ağrısı vardı, karnının sağ tarafı bandajlıydı, 21 dikiş atılmıştı.

Tuvalet ihtiyacını karşılamaktan yatakta oturmaya ve giyinmeye kadar her konuda kocası Paramveer'e bağımlıydı.

Sarvesh, aylık adet döngüsü kendisi için normal olduğundan doktorların söylediklerine inanamadığını anlatıyor.

Dr. KK Gupta, bu tür dış gebeliklerde kadınların yoğun kanama yaşadığını ve "gebeliğin tespit edilmesinin zaman aldığını" söylüyor.

Doktorları, çok sayıda değerlendirmenin ardından, fetüsün ameliyatla alınmasından başka bir seçenek olmadığı sonucuna vardılar.

Fetüsün büyümeye devam etmesi halinde karaciğeri yırtılacak ve hayatını kaybedecekti.

Ameliyatın zorluğu nedeniyle Delhi'ye gitmeleri şiddetle tavsiye edildi ancak masrafları karşılayamadılar.

Paramveer, "Biz fakiriz, Delhi'ye gitmemiz mümkün değildi" diyor.

Sarvesh'in üç ay ağrı çekmesinden sonra, Meerut'taki özel bir hastanedeki hekimler ameliyatını yapmayı kabul etti. Operasyon 90 dakika sürdü.

Karaciğerde gebelik ne kadar sık görülüyor?

BHU Varanasi Tıp Bilimleri Enstitüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde Prof. Dr. Mamta Singh, bir kadının genellikle yumurtalığından salınan yumurtanın spermle döllenmesiyle hamile kaldığını açıklıyor.

Döllenmiş yumurta daha sonra fallop tüplerinden geçerek rahme doğru hareket eder. Burası embriyonun yerleşip geliştiği yerdir.

Dr. Singh, bazı durumlarda döllenmiş yumurtanın rahme ulaşmak yerine fallop tüpünde kaldığını veya çok nadiren başka bir organın yüzeyine yapıştığını söylüyor.

Sarvesh'te embriyo karaciğerine tutunmuştu.

Dr. Singh, karaciğere giden kan akışının iyi olduğunu, bu nedenle ilk günlerde fetüs için "verimli bir alan" olduğunu ancak sonunda yaşaması imkansız hale geldiğini söylüyor.

Patna AIIMS Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Profesörü Dr. Monika Anant, dış gebeliklerin dünya genelinde gebeliklerin yaklaşık yüzde birini oluşturduğunu söylüyor.

"Yedi ila sekiz milyon gebelikten yalnızca birinin karaciğer içinde gebelik olabileceği tahmin ediliyor" diyor.

Dr. Anant, Sarvesh'ten önce dünya çapında sadece 45 karaciğer gebeliği vakasının kaydedildiğini, bunların üçünün Hindistan'da olduğunu söylüyor.

İlk karaciğerde gebelik vakası 2012 yılında Delhi'deki Lady Hardinge Tıp Fakültesi'nde bildirilmişti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.