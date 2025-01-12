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Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

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Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine devam ederken Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir virüs büyük panik yarattı. 11 köyde tespit edilen ve ani saç dökülmesine yol açan salgın nedeniyle 155 kişi aniden kel kalırken yetkililer durumun kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesindeki Shegaon talukasına bağlı 11 köyde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 155 kişi aniden kel kaldı.

Zilla Parishad CEO'su Gulabrao Kharat liderliğindeki bir ekip bahsi geçen köylere ziyarette bulundu. Yapılan açıklamada durumun kontrol altına alınması için çalışmalara başlandığını vurgulandı.

65 KİŞİDEN KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Hint basınında yer alan haberlere göre Akola ve Buldhana tıp fakültelerinden uzman doktorlar; enfeksiyonun kaynağı, bulaşma yolları ve önleme yöntemleri konusunda araştırma yapmaya başladı. Yapılan son açıklamaya göre 11 köyde toplamda 65 kişinin kan örnekleri alındı.

Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

"KAPSAMLI ÖNLEMLER ALINACAK"

Bölge bilgi ofisi tarafından yayımlanan açıklamada "Tıbbi araştırma ve eğitim çalışmaları sürdürülmekte olup, gerekirse eyalet düzeyinde bir uzman ekibin katılımıyla daha kapsamlı önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Bahsi geçen köylerdeki marketlerden sabun, saç yağı ve şampuan örnekleri, yeraltı su sisteminden numuneler analiz için alındı.

Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

"TEMİZLİK KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Bondgaon köyü muhtarı Rameshwaram Dharkar'ın konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde; "İdare, krizi hafifletmek adına sağlık kampları kurdu, etkilenen bölgelerde temizlik kampanyası başlattı ve önleyici tedbirler konusunda farkındalık programları düzenledi."

Bölge sağlık sorumlusu Dr. Amol Gite, "Cuma günü 15 yeni vaka tespit ettik. Tüm hastalara mantar karşıtı ilaçlar ve vitaminler veriyoruz. Biyopsi sonuçlarını önümüzdeki 4 ila 5 gün içinde almayı bekliyoruz" dedi. Yetkililer, salgının kontrol altına alınması için toplu eylemin önemine dikkat çekti.

Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Her hastalığı bu kadar büyütmeyin pislikten saçkıran olmuşlardır.

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Haber YorumlarıAlper Imri:

Keller buna sevindi ??

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Sosyal medya üzerinden algı oluşturup aşılarla nesli yok etmek insanlığı bitirmek moda oldu.

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Haber YorumlarıTng Trk:

etrafı temizleyip bi duş alsınlar. virus mirus kalmaz

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Benim için sorun yok.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bütün salgın hastalıklar Hindistan ve Çin'den dünyaya yayılıyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir şeylerin yan etkisi de olabilir. Gerekir bölgeler. her türlü denemeyi yaparlar. Dünya katarlar. Yesin diye verirler. Her halt beklenir. Covit19 acısından oldu denilenler çabuk unutuldu. Davalar dan bile haber yok. Esas gündem olmaları gereken şeyler hep boş geçiliyor.

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Haber YorumlarıMengele:

Iyi yönüde var ileride dert edinmez saclarim beyazlandi diye

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

lerin umrunda mı peki ?

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Peruk dukkani nekadar sermaye ister

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