Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesindeki Shegaon talukasına bağlı 11 köyde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 155 kişi aniden kel kaldı.

Zilla Parishad CEO'su Gulabrao Kharat liderliğindeki bir ekip bahsi geçen köylere ziyarette bulundu. Yapılan açıklamada durumun kontrol altına alınması için çalışmalara başlandığını vurgulandı.

65 KİŞİDEN KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Hint basınında yer alan haberlere göre Akola ve Buldhana tıp fakültelerinden uzman doktorlar; enfeksiyonun kaynağı, bulaşma yolları ve önleme yöntemleri konusunda araştırma yapmaya başladı. Yapılan son açıklamaya göre 11 köyde toplamda 65 kişinin kan örnekleri alındı.

"KAPSAMLI ÖNLEMLER ALINACAK"

Bölge bilgi ofisi tarafından yayımlanan açıklamada "Tıbbi araştırma ve eğitim çalışmaları sürdürülmekte olup, gerekirse eyalet düzeyinde bir uzman ekibin katılımıyla daha kapsamlı önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Bahsi geçen köylerdeki marketlerden sabun, saç yağı ve şampuan örnekleri, yeraltı su sisteminden numuneler analiz için alındı.

"TEMİZLİK KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Bondgaon köyü muhtarı Rameshwaram Dharkar'ın konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde; "İdare, krizi hafifletmek adına sağlık kampları kurdu, etkilenen bölgelerde temizlik kampanyası başlattı ve önleyici tedbirler konusunda farkındalık programları düzenledi."

Bölge sağlık sorumlusu Dr. Amol Gite, "Cuma günü 15 yeni vaka tespit ettik. Tüm hastalara mantar karşıtı ilaçlar ve vitaminler veriyoruz. Biyopsi sonuçlarını önümüzdeki 4 ila 5 gün içinde almayı bekliyoruz" dedi. Yetkililer, salgının kontrol altına alınması için toplu eylemin önemine dikkat çekti.