Hidrosefali Hastası Osmancan İlimsever, Hayata Burnundan Beslenerek Tutunuyor

MANİSA'da, 'beyinde su toplaması' olarak bilinen 'hidrosefali' hastalığı sebebiyle bugüne kadar 70 kez mide ve bağırsak kanaması geçirip, 25 kez ameliyat olan Osmancan İlimsever (22), burnundan beslenerek hayata tutunuyor. Osmancan, ileriki günlerde bir ameliyata daha alınıp, yapışık olan iç organları birbirinden ayrılacak, mideden beslenmesi için kapak takılıp, kolon bağırsağı dışarı alınacak.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Osmancan İlimsever, doğumda başının sıkışması sonucu omuriliği zedelenerek yatalak kaldı. 'Hidrosefali' hastalığı teşhisi konulan Osmancan, beyninden şant ameliyatı oldu. Gelişim bozukluğu sebebiyle, oturamayan, konuşamayan ve yürüyemeyen Osmancan İlimsever, burnundan şırınga ile beslenerek hayata tutunuyor. Bugüne kadar 70 kez mide ve bağırsak kanaması geçiren, mide, bağırsak, beyin, kalça çıkığı, bacak kas gevşetme gibi 25 ameliyat geçiren Osmancan, şimdi de mide GÖRH (gastro özofajial reflü) ameliyatı olacak. İleriki günlerde yapılacak ameliyatla Osmancan İlimsever'in bağırsakları ayrılarak, midesinden beslenmesinin sağlanacağı ve kolon bağırsağının dışarı alınacağı belirtildi.

'ANNESİYLE NÖBETLEŞE 7/24 BAŞINDA BEKLİYORUZ'

Münevver Şensoy Arslan (41), 13 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı eşi Sercan Arslan ile oğlu Osmancan İlimsever'in başından bir an olsun ayrılmıyor. Üvey oğlunun solunumunun tıkanmaması için başında 7/24 eşiyle nöbet tutmak durumunda olduklarını söyleyen Sercan Arslan, "Osmancan, mide, bağırsak, beyin, kalça çıkığı, bacak kas gevşetme gibi 25 ameliyat geçirdi. Şu an tüm iç organları yapışık. Ağızdan beslenmesi tamamen kapalı. Burnundan şırınga ile besleniyor. İç organlarının birbirinden ayrılması için önümüzdeki hafta çok riskli bir ameliyata girecek. Mide GÖRH (gastro özofajial reflü) ameliyatıyla bağırsakları ayrılarak, midesinden beslenmesi için kapak takılacak. Kolon bağırsağı da dışarı alınacak" dedi.

Oğlunun başından ayrılamadığı için mesleği olan şoförlüğü 2,5 yıldır yapamadığını belirten Sercan Arslan, "Osmancan için verilen evde bakım ve engelli maaşları var. İlaç ve ameliyat masraflarını devlet karşılamıyor. Ancak, Osmancan"ın kullanması gereken medikal cihazları çok pahalı. Çalışamadığım için de bunlar karşılamakta zorlanıyorum. Bu konuda yardımseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,