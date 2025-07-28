Hepatit B ve C Bulaşma Riskine Dikkat!

DOÇ. Dr. Cumhur Artuk, "Güzellik salonları, berberler ve kuaförlerde yapılan manikür, pedikür, kaş alımı, tırnak bakımı gibi işlemlerde hepatit bulaşı riski bulunuyor. Jilet, makas gibi aletlere vücut sıvısı bulaştıysa ve bu aletler steril edilmeden başka kişiye kullanılırsa hepatit bulaşı mümkün" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Artuk, 28 Temmuz Dünya Viral Hepatit Farkındalık Günü'ne dikkat çekerek, dünyada 250 ila 300 milyon hepatit hastası olduğunu söyledi. Doç. Dr. Artuk, son çalışmalarda Türkiye'de yüzde 3 civarında Hepatit B, binde 5 oranında Hepatit C hastası bulunduğunu belirtti. Artuk, "Dünyada da ülkemizde de karaciğer nakline en sık neden olan sebepler arasında Hepatit B virüsü enfeksiyonu geliyor. Hepatit B virüsü, özellikle vücut sıvılarıyla, kan ve kan ürünleriyle ve bu kan ve kan ürünlerine bulaşmış cerrahi aletler, diş hekimlerinde, diğer ufak kesilerde, ortak jilet kullanımı, ev içi bulaşta keza aynı şekilde, ortak çatal-bıçak kullanımı bulaşa neden oluyor. Hepatit B bulaş yolunda en ilginci, temassız sporlarda ter nakliyle yani ter temasıyla bile bulaşabileceği söylenebiliyor. Bunun dışında cinsel yolla da bulaş mevcut. Son zamanlarda manikür, pedikür işlemleri, kuaförlerde, berberlerde makas, jilet; bunlara vücut sıvılarının bulaşması ve bu vücut sıvılarının duyarlı kişilerde cilt altına veya mukozaya temasıyla bulaş olabilirliği görülmekte. Bunun önüne geçebilmek açısından her kullanılan işlemden sonra bu aletlerin steril edilmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

'AŞILAR YÜZDE 95 ORANINDA BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR'

Hepatit C'nin kanla bulaştığını belirten Doç. Dr. Artuk, "Hepatit B ise ciltte yarık, çatlak vesaire olduğunda vücut sıvılarının bu şekilde temas etmesiyle veya diğer mukoza dediğimiz ağızdır, burundur, gözdür buradan da temasıyla bulaşması mümkün. Hepatitten şüpheleniyorsa muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurup, bununla ilgili testlerin yapılması gerekiyor. Kan donörü olarak dediğimiz yani kan bağışında bulunduğunda Hepatit B, Hepatit C rutin bakılıyor. Cerrahi işlem öncesinde yine Hepatit B, Hepatit C hatta HIV taraması da yapılıyor. Kan testiyle tanısı konulabiliyor. Hepatit B aşılamalarında çocukluk çağı aşıları mevcut. Hatta 18 Nisan 2025'ten itibaren 5'li karma diye bildiğimiz aşılar 6'lı karmaya Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarıldı. Normalde 0-1 ve 6'ncı aylarda Hepatit B aşısından aşılanma yapılıyor. Bununla yüzde 95 oranında bağışıklık sağlanıyor. Geriye kalan yüzde 5'lik kısmında eğer aşıyla bağışıklık sağlamadıysa diğer bir aşı şeması 0-1 ve 12'nci aylarda 4 dozluk aşı şeması uygulanıyor. Bunda da o yüzde 5'lik kısmın yarısı yani yüzde 2,5'lık kısımda bağışıklık sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

'HASTADA BULGU VERMİYOR'

Hepatit B ve Hepatit C'deki en büyük sorunun sinsi hastalıklar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Artuk, "Tahlil yapılmadan var olup olmadığını bilemiyoruz ve hastada bulgu vermiyor. Vermediği için de ilerleyen yıllarda kronik karaciğer hastalığı, siroz dediğimiz karaciğer yetmezliğine ve karaciğer kanserine neden olabiliyor. Bu yüzden de normal yetişkinde; Hepatit B virüsü duyarlı bir kişiye bulaştığında, gözlerde sarılık, vücutta sarılık, bulantı kusma, iştahsızlık gibi şikayetlerle başvurulabilir sağlık kuruluşuna. Hepatitin dünyada bu kadar yaygın olmasının en büyük nedeni de genellikle doğum esnasında veya doğum sonrasında yani 1 yaş altı bulaşta Hepatit B virüsü vücuda geçtiği zaman immün sistem bunu kendindenmiş gibi kabul ettiği için buna karşı bir reaksiyon göstermiyor. Reaksiyon göstermediği için de Hepatit B virüsü normal vücutta diğer hücreler gibi yaşamaya devam ediyor. 20'li 30'lu yaşlara geldiğimizde bir aktivasyon olduğunda ve bu saydığımız bulgular meydana çıkarsa hastada tespit edilebiliyor" dedi.

Özellikle daha çok toplumun ortak kullandığı kuaför, berber, güzellik salonunda işlem öncesi eğer bir alet kullanılıyorsa bunların bir önceki kişiden sonra steril edilip edilmediği, temizliğinin sorgulanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Artuk, "Kanamaya veya vücut sıvılarıyla çok fazla temasa neden olabilecek işlemlerden kaçınılması ve bireysel hijyene dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.