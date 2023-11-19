Hemşirenin Serum İle İlaç Kullanımı Sonucu Ölümü Uyarısı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, evinde kendisine taktığı serum sonucu hayatını kaybeden hemşire Hilmi Tunahan Tosun'un (32) ölümü sonrası uyarılarda bulunarak, "Damar yoluyla alınan ilaçların etkisi daha hızlı görülebilir. Bu tür ilaçlar hastane ortamında ve sağlıkçıların gözetiminde alınmasını tavsiye ediyorum. Hemşire arkadaşımızın ölümünün de serumla beraber alınan ilaçlardan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla ilacın birlikte kullanılmasında yüzde 5 ile 10 oranında olumsuz etki ve yan etkilerinin görüldüğü hatta binde 1 oranında ise şok, koma ve ölüme kadar götürebilen yan tesirlerin olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, 4 gün önce meslektaşının evinde kendisine serum taktıktan sonra hayatını kaybeden hemşire Hilmi Tunahan Tosun'un ölümünün ardından serum ve ilaçlar hakkında uyarılarda bulundu. Her ilacın aynı zamanda bir zehir olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Bazı insanlar için tedavi etkisi olan ilaçlar, başka insanlar için toksik etkisi, yan tesirleri, şok, koma ve ölüme kadar sebebiyet veren ilaçlar olabilir. Damar yoluyla alınan ilaçların etkisi daha hızlı görülebilir. Ağızdan alınan ilaçlarda bu tip etkiler olabildiği gibi özellikle damar içerisine bir serumla ya da enjeksiyonla verilen bir ilacın olumsuz etkilerini çok hızlı bir şekilde görmemiz mümkündür. Eğer birden fazla ilaç bir seruma katılıyorsa, ilaçların birbirleriyle olan etkileşimleri halen tıpta çok iyi bilinen konular değildir. Bunlar bazen olumlu etki yapabildikleri gibi, bazen de birbirlerini olumsuz yönde etkileyip zehirleyici sonuçlarını da görmekteyiz" diye konuştu.

'SERUM VE İĞNE KESİNLİKLE BİR SAĞLIK MERKEZİNDE YAPILMALI'

Serum ve iğne gibi müdahalelerin kesinlikle bir sağlık merkezi içerisinde yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Kim olursa olsun, ister bir hekim olsun, ister bir sağlık çalışanı olsun mutlaka bir sağlık ortamında bu tip müdahalelerin yapılmasında fayda var. Bu tür ilaçlar hastane ortamında ve sağlıkçıların gözetiminde alınmasını tavsiye ediyorum. Hemşire arkadaşımızın ölümü de serumla beraber alınan ilaçlardan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla ilacın birlikte kullanılmasında yüzde 5 ile 10 oranında olumsuz etki ve yan etkilerinin görüldüğü hatta binde 1 oranında ise şok, koma ve ölüme kadar götürebilen yan tesirlerin olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.

'HASTALIK DURUMUNA GÖRE VERİLEN İLAÇLARIN KULLANILMASI GEREKİR'

Her rahatsızlıkta sağlık kuruluşlarına serum taktırmak için gidilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Bu tip anlayış maalesef halk arasında çok yaygınlaşmaya başladı. Böyle bir tedavi şekli yoktur. Hastalık durumlarına göre verilen ilaçların kullanılması gerekir. Vatandaşların hastaneye gidip 'Doktor Bey bana bir serum takın' gibi istekleri olabilmektedir. Bu hem sağlık çalışanlarımızı incitmektedir hem de sağlık çalışanlarını sanki görevini yapmıyormuş gibi zan altında tutulmasıyla karşı karşıya koyabilir. Tıbbi uygulamalarda böyle bir olay olamaz ve kabul edilemez. Bu sağlık uygulamalarımıza yakışan bir olay değildir" dedi.