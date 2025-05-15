Hemşirelik Haftası Etkinlikleri KKTC'de Kutlandı

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Kolunda faaliyet gösteren Hep-Sen sendikası, Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulundu.

12 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tören düzenlendi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından organize edilen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Törende birçok siyasi, bürokrat, akademisyen, klinisyen ve öğrenciler de katıldı.

Türkiye'yi temsilen törene, HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, MYK üyeleri Kıvanç Oruç ve Yasin Aldemir katıldı. HEP-SEN heyeti, mesleki dayanışma duygularını sınırların ötesine taşıyarak iki kardeş ülkenin sağlık emekçileri arasında güçlü bir birlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada hemşirelik mesleğinin kutsiyetine vurgu yaparak, "İlk nefesimizi sizlerle alıyor, son nefesimizi sizlerle veriyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, hemşireler haftasını kutladı.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ise törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Her dönemin insanı değil, her dönemde insan olacağız" dedi.

Tören kapsamında, HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye takdim edildi. Hediye içeriğinde, HEP-SEN'in 2024 yılında 30 Nisan'da İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Hemşirelik Zirvesi'ne katılan ABD, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin bayrakları ve temsil heyetlerinin toplantı yaptığı masa yer aldı.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen ve KTHES Genel Başkanı İbrahim Özgöçmen'e, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı önünde birlikte gerçekleştirilen ortak basın açıklamasının özel olarak hazırlanmış portrelerini hediye etti.