Haymana'da LÖSEV ve Kadın Sağlığı Farkındalık Semineri Düzenlendi

Ankara'nın Haymana ilçesinde, "LÖSEV ve Kadın Sağlığı" konulu farkındalık semineri organize edildi.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatörü Jülide Arifoğlu, LÖSEV'in kuruluşunun 26. yılı etkinlikleri kapsamında Haymana Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını belirtti.

Kanserden korunmada sağlıklı beslenme ve sporun önemine dikkati çeken Arifoğlu, "Kimyasallara maruz kalmak, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve katkı maddeli gıdalar kansere davetiye çıkarıyor." dedi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Leyla Aşık ise lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını anlattı.

Gönüllü olmanın önemini vurgulayan Aşık, "LÖSEV'de gönüllü olarak herkesin yapabileceği bir şeyler var. Lösemi ve kanser ile mücadelemiz sürüyor. Sizler de bu mücadeleye katılabilirsiniz." ifadesini kullandı.