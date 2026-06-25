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'Hayata Katılan Renkler' buluşması

'Hayata Katılan Renkler' buluşması
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Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, danışanların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği 'Hayata Katılan Renkler' yılsonu etkinliğini düzenledi. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, etkinlikte ruh sağlığı hizmetlerinin sosyal katılımı artırma hedefini vurguladı.

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayata Katılan Renkler' yılsonu etkinliğinde, danışanların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Çarşamba Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 'Hayata Katılan Renkler' adlı yılsonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, "Emekle, sabırla, umutla ve dayanışmayla örülmüş bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz. Sergilenen her çalışma danışanlarımızın hayata tutunma azmini, üretme isteğinin ve kendilerine duyulan güvenin somut bir yansımasıdır. Ruh sağlığı hizmetleri yalnızca hastalık tedavisinden ibaret değildir. Asıl hedefimiz bireyin sosyal yaşama katılımını artırmak, kendisini değerli hissetmesini sağlamak ve yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer almasına destek olmaktır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz de tam olarak bu anlayışla hizmet vermektedir. Bugün burada gördüğümüz eserlerin her biri, danışanlarımızın yıl boyunca gösterdiği gayretin, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının ve ailelerimizin desteklerinin bir sonucudur. Bu nedenle bu etkinlik hepimizin ortak başarısıdır. Başta danışanlarımız olmak üzere, onların yanında büyük bir fedakarlıkla çalışan toplum ruh sağlığı merkezi ekibimize, desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve bugün bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki umut paylaşıldıkça büyür, emek değerlendirildikçe anlam kazanır. Bugün burada sergilenen çalışmalar da hayatın her zaman yeni renkler üretebildiğinin en güzel göstergesidir" dedi.

Etkinliğe Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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