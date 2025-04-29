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Hatay'da Küçük Kız Çocuğu Yüksekten Düşerek Yaralandı

Hatay'da Küçük Kız Çocuğu Yüksekten Düşerek Yaralandı
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Antakya'da dengesini kaybederek yüksekten düşen küçük kız çocuğu, beline demir çubuk saplandı. Ekipler, acil müdahale ile durumu kontrol altına aldı ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

HATAY'da dengesini kaybederek yüksekten düşen küçük kız çocuğunun, beline demir çubuk saplandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesinde meydana geldi. Oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, metrelerce yüksekten düşerken, beline demir çubuk saplandı. Kız çocuğu acı içinde kıvranırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğun beline saplanan demir parçasını dikkatli bir çalışmayla çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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