Hatay'da Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler Sürüyor

Hatay'da gıda işletmelerine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinde; işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza ve satış şartları ile etiket ve izlenebilirlik bilgileri kontrol ediliyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ve teknik personelin katılımıyla il genelindeki gıda işletmelerinde resmi kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza ve satış şartları, etiket ve izlenebilirlik bilgileri ile mevzuata uygunluk durumları inceleniyor. Gerekli görülen durumlarda analiz edilmek üzere ürünlerden numune alınıyor.

Denetimlerin vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması, tüketici sağlığının korunması ve gıda işletmelerinde gerekli standartların sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı