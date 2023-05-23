Hatay'da açılışı yapılan hastane su bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen pazar açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi, bugün yağmur nedeniyle su bastı. Türk Tabipleri Birliği ise hastanede inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve sadece poliklinik hizmeti verildiğini açıkladı.

TAMER ARDA ERŞİN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar Hatay'da açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi'ni bugün su bastı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni gündem olmuştu. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde, küçük bir alana beton döküldüğü görülmüştü.

Erdoğan, yapımı 3 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni geçen pazar hizmete açmıştı. Erdoğan, açılış töreninde, "Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar, daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler" diyerek muhalefeti eleştirmişti.

Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastaneyi bugün su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekçeklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün sosyal medya hesabında, "TTB ve Hatay Tabip Odası, dün açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'nde hekimler/sağlık emekçileri ve başhekimle görüştü, yaşanan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan hastanede inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmeti verilebildiği gözlemlendi" açıklamasını yaptı.

TTB, hastanede inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösteren bir de video paylaştı. Videoda, hastanenin poliklinikler dışındaki bölümlerinde inşaatın sürdüğü görüldü.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, hastanede sadece poliklinik hizmeti verildiğini, yataklı servislerin ve ameliyathanenin çalışmadığına dikkat çekerek, "Acil servis, diyaliz ünitesi çalışmıyor. Bunlarla ilgili inşaat halen hızla sürüyor. Çelik konstrüksiyondan ve yatay mimari şeklinde yapıyorlar. Hastane tamamen teslim edilmeden, kontrolleri yapılmadan hizmete açılması çok doğru değil. Gördünüz, hastaneyi su bastı. Hastalar dışarı çıkarılmak zorunda kaldı. Kısa süreli yağmur olmasına rağmen hastaneyi su bastı. Orada çalışan işçiler, sağlıkçılar ve oraya giden halkın sağlığı açısından da çok doğru değil. Hastanenin tamamen ekipmanları ve personeli sağlanmadan açılması doğru değil. Orada çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından da çok doğru değil" dedi.