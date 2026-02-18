Haberler

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'da bir devlet hastanesinde röntgeni çekilen hastaya göğsünde canlı hamam böceği olduğu söylendi. Ancak Singapur'da yapılan detaylı incelemede böceğin hastanın içinde değil, röntgen cihazında olduğu ortaya çıktı.

  • Kenya'da bir hastanede röntgen görüntüsünde hastanın göğüs bölgesinde canlı bir hamam böceği görüldü.
  • Singapur'da yapılan incelemelerde böceğin hastanın vücudunda olmadığı belirlendi.
  • Böceğin Kenya'daki hastanenin röntgen cihazının içinde sıkışmış olduğu anlaşıldı.

Kenya'da bir devlet hastanesinde röntgen çekimi yapılan hastaya, görüntülerde göğüs bölgesinde canlı bir hamam böceği görüldüğü bildirildi. İddiaya göre hastaya tedavi için Singapur'a gitmesi tavsiye edildi.

SİNGAPUR'A GİDEN HASTA...

Bunun üzerine Singapur'a giden hasta, burada kapsamlı tetkiklerden geçirildi. Yapılan incelemelerde röntgen görüntüsünde yer alan böceğin hastanın vücudunun içinde olmadığı belirlendi.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ANLAŞILDI

Gerçeğin, Kenya'daki hastanede kullanılan röntgen cihazının içinde sıkışmış bir hamam böceğinden kaynaklandığı anlaşıldı. Olay, sağlık ekipmanlarının bakım ve hijyen koşullarıyla ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Terörsüz Türkiye süreci için tarihi gün! Rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Raporda af ve umut hakkı var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Bahçeli'nin 'paspas' diyeceği bir anket daha! MHP ilk kez bu oranı gördü

Bahçeli'nin "paspas" diyeceği bir anket daha! MHP ilk kez bu oranı gördü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'u bir anda önünde gören Galatasaraylı taraftar ne diyeceğini şaşırdı

Maç çıkışı ünlü ismi önünde gören taraftar şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan

Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan