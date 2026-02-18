Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenya'da bir devlet hastanesinde röntgeni çekilen hastaya göğsünde canlı hamam böceği olduğu söylendi. Ancak Singapur'da yapılan detaylı incelemede böceğin hastanın içinde değil, röntgen cihazında olduğu ortaya çıktı.
- Kenya'da bir hastanede röntgen görüntüsünde hastanın göğüs bölgesinde canlı bir hamam böceği görüldü.
- Singapur'da yapılan incelemelerde böceğin hastanın vücudunda olmadığı belirlendi.
- Böceğin Kenya'daki hastanenin röntgen cihazının içinde sıkışmış olduğu anlaşıldı.
Kenya'da bir devlet hastanesinde röntgen çekimi yapılan hastaya, görüntülerde göğüs bölgesinde canlı bir hamam böceği görüldüğü bildirildi. İddiaya göre hastaya tedavi için Singapur'a gitmesi tavsiye edildi.
SİNGAPUR'A GİDEN HASTA...
Bunun üzerine Singapur'a giden hasta, burada kapsamlı tetkiklerden geçirildi. Yapılan incelemelerde röntgen görüntüsünde yer alan böceğin hastanın vücudunun içinde olmadığı belirlendi.
GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ANLAŞILDI
Gerçeğin, Kenya'daki hastanede kullanılan röntgen cihazının içinde sıkışmış bir hamam böceğinden kaynaklandığı anlaşıldı. Olay, sağlık ekipmanlarının bakım ve hijyen koşullarıyla ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.