Hastanede 'Mavi Kod' Panik Anı: Sağlık Personeli Düştü
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki özel hastanede, 'mavi kod' çağrısına koşan sağlık personeli yanlış tarafa gidince düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde özel hastanede 'mavi kod' verilen bölüme giderken yanlış tarafa gittiğini anlayan sağlık personeli, manevra yapınca kayıp yere düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 09.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'ndeki özel hastanede meydana geldi. Hastanede görevli anestezi personeli Fikri Aktaş, nöbeti bittiği için kıyafetlerini değiştirip evine gitmeye hazırlanırken, hastaneye gelen bir hastaya acil yaşam desteği sağlamak için uygulanan 'mavi kod' çağrısı yapıldı. Çağrıyı duyan Aktaş, sivil kıyafetleriyle çağrının yapıldığı bölüme koşmaya başladı. Bu sırada yanlış tarafa gittiğini anlayan Aktaş, manevra yapında kayıp yere düştü. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
