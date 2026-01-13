İzmir Şehir Hastanesi'nde lenfoma tedavisi gören çocuklara moral etkinliği

İZMİR Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'nde lenfoma tedavisi gören Beyza Öztürk (6) ve diğer hasta çocuklara moral vermek amacıyla gönüllüler tarafından balon uçurma etkinliği düzenlendi. Öztürk, etkinliği görüntülü arama yapan babasının cep telefonundan izledi.

Aksaray'da yaşayan Uğur Öztürk (38) ve Tülay Öztürk'ün (37), Emir ve Berat'tan sonra dünyaya gelen üçüncü çocukları olan Beyza Öztürk'te, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş şikayeti başladı. Yapılan tetkiklerin ardından Beyza'ya lenfoma teşhisi konuldu. Tedavisi nedeniyle birinci sınıfa ara veren ve İzmir Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Beyza ve diğer hasta çocuklara moral vermek için gönüllüler hastane bahçesinde balon uçurma etkinliği düzenlendi. Araba ve motosiklet kulüplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte hastane bahçesinden gökyüzüne balonlar bırakıldı. Öztürk, etkinliği görüntülü arama yapan babasının cep telefonundan izledi.

Kızına moral olmak için gönüllülerin bir araya geldiğini dile getiren Uğur Öztürk, "Hastalığı bir anda ortaya çıktı. Yüksek ateş sonrası yapılan kontrollerde teşhis konuldu. Arkadaşlarımız bugünkü etkinliği organize etti. Çocukların sevinmesi için balon uçurduk. Beyza da camdan bizi izledi" dedi.

'SÜRECİN FARKINDA'

Kızının kemoterapi tedavisine başladığını belirten Öztürk, "Tahliller ve verilen ilaçlar çocuğu yoruyor. Nakil söz konusu değil. Sağlık çalışanları çocukların mutlu olması için ellerinden geleni yapıyor. Yılbaşı ve farklı etkinlikler düzenleniyor. Saç dökülmeleri başladı ancak sürecin farkında" ifadelerini kullandı.

'ÇORBADA BİR TUZUMUZ BULUNURSA NE MUTLU BİZE'

Etkinliğe katılan VosVos İzmir Fun Club üyesi Aytaç Çilem, "Ben de bir babayım. Elimden ne gelirse yapmak istedim. Çocuklara güzel bir enerji ve motivasyon olsun diye bir araya geldik. Çorbada bir tuzumuz bulunursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Motosiklet kulüpleri adına konuşan Ataş Ertaşi ise "Mesaj ulaşınca biz de motorcu camiası olarak bu organizasyonda yer almak istedik. Beyza için buradayız. Yağmur nedeniyle katılamayanlar oldu ama çok sayıda kişi bir araya geldi" dedi.

ÇOCUKLARDAN DESTEK

Kuzeni Beyza için hastaneye gelen Berrak Öztürk (11), "Beyza'yı çok seviyoruz. Onu gördük. Kanseri yeneceğine inanıyorum" dedi. Etkinliğe katılan Sercan Özdemir (12) de "Beyza seni çok seviyoruz" diye konuştu.