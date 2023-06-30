Hasta Çocukları İçin Boncuk Yüzük Yapan Kadından Yardım Çağrısı

Sivas'ta 27 yıl önce kaçırılıp, yıllarca F.İ. ile dini nikahla yaşayan Pakize Mutlu, 8 yıl önce çocukları Beyza (24), Belinay Ceren (18), Ülkü Büşra (25) ve Fatih Bozkurt'u (22) da yanına alıp, memleketi Samsun'a yerleşti. Burada yeni bir hayat kurup, hasta çocuklarına bakmaya çalışan Mutlu, boncuklardan yüzük yapıp, sosyal medyadan satıyor.

Yaptığı boncuk yüzükleri sosyal medyadan satan Mutlu, "30 bine yakın yüzük var. Bunları satmaya, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Benim de rahatsızlıklarım var. Sol böbreğimde 3 tümör var, sağ bacağımda huzursuz bacak sendromu var. Sol gözüm görmüyor ve sağ gözümü kaybetmek üzereyim, iki kulağımda da işitme cihazı var. Psikiyatri çok ağır ilaçlar verdi, içtiğimde uyuyorum. Hasta çocuklarım var ve uyumamam lazım. Tek yapabildiğim; sosyal medyadan yaptığım yüzükleri satmak. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Başvurmadığım hiçbir merci kalmadı. Tedavi olarak yapabilecek bir şeylerinin olmadığını ancak devletin kurumlarından hastaneye gidip gelerek faydalanabileceğimi söylediler" diye konuştu.