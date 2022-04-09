Hangi besinler kanserden korur? Yavuz Dizdar "Cevabım net" diyerek önerdi: Ev yoğurdu

Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu olan Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar kanser hastalığı ve tedavi yöntemlerini ele aldı, çağın hastalığıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

"ENDÜSTRİ HALA EKŞİMEYEN YOĞURT KONUSUNDA ISRARLI"

"Kansere karşı nasıl önlemler alınmalı, tüketmemiz gereken besinler neler?" sorusuna yanıt veren Dizdar, "Bizi koruyacak olan besini tüketmek mantığından gidersek, "yoğurt" nettir. Bu konuda hiçbir değişiklik olmadı, üstelik giderek daha da güçleniyor. İnsanlar evde yoğurt tutturuyorlar. Endüstri hala ekşimeyen yoğurt konusunda ısrarlı davranıyor ama bir şey yapamazlar. Bir noktadan sonra kabul etmek zorundalar. Öyle bir derin değişiklik bu. Türkiye için önemli, bir yoğurt meselesi mesela Amerika'da bir sorun yaratmaz. Çünkü Amerikalılar yoğurt yemiyor. Türkiye'de yoğurt dediğiniz zaman her öğünde neredeyse tüketiliyor. Bunun yapısında olağanüstü bir değişiklik yapmışlar. Bir şey karıştırmıyorlar, fiziksel işlemden geçiriyorlar. Sorun oradan kaynaklanıyor." dedi.

"DOĞAL OLANDAN ŞAŞMAYIN"

Dr. Dizdar açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu önlemin dışında söyleyebileceğim; doğal olandan olabildiğince şaşmayın. Bunu dediğim zaman İstanbul koşullarında şişiyorsunuz; çünkü insanlar hemen "Nereden bulacağız, pazara mı gideceğiz?" diyor. Diyorsun ki bunlar seninle kafa buluyorlar; çünkü bu kafa bulma olayını ben çok gördüm. Bir şey anlatıyorsun anlatıyorsun, geliyor bu soruları soruyor. Bu soruların bir karşılığı yok.

"UCUZ VE ÇOK MİKTARDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERDEN ŞÜPHE DUYUN"

Biyolojik, ucuz ve çok miktarda üretilen ürünlerden şüphe duyulmalı; çünkü doğanın bir dengesi var. Bu dengenin ötesine endüstri geçmiş. Ben endüstriden çok fazla şeyi tıp adına öğrendim. Bu yüzden ben onlara hiç kızmam; çünkü insanlar ucuza kaçıyor, bu insanlar böyleyse bu endüstri gerekiyor.

"YOĞURT ZEHİRLENMEYİ ENGELLİYOR"

Genel önerim; sütü açık alın. Kendiniz evde bir taşım kaynatın, yoğurdu yapın. Mevsim sebze-meyvesinden vazgeçmeyin. Yoğurtun esprisi şu; zehirlenmeyi engelliyor. Kötü alışkanlığınız da olsa yoğurt varsa sorunu bir yere kadar çözebilirsiniz; ama gerçek yoğurt olacak. Ekşime özelliği olmayan, aylarca bozulmayan tatlı yoğurdun sizin vücudunuzun en önemli koruma unsurunu ortadan kaldırdığını bilin."

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