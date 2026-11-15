Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeline diyabet eğitimi düzenledi

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık personeline diyabet eğitimi verildi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında personeline yönelik diyabet farkındalık eğitimi düzenledi. Gerçekleştirilen eğitimde; diyabetin risk faktörleri, belirtileri, erken tanının önemi, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde özellikle fazla kilo, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve ailede diyabet öyküsünün tip 2 diyabet riskini artırdığına dikkat çekildi.

Risk faktörlerini taşıyan kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden kan şekeri ölçümü yaptırmalarının önemine vurgu yapıldı. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; erken tanı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve doğru tedaviyle diyabetin kontrol altına alınabileceği belirtilerek vatandaşlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı