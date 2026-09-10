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Hakkâri’de kanserde erken teşhis için farkındalık çalışması

Hakkâri’de kanserde erken teşhis için farkındalık çalışması
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Hakkari’de, ‘Halk Sağlığı Haftası’ kapsamında kent merkezinde vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Hakkari'de, 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında kent merkezinde vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında Hakkari kent merkezinde vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhisin önemi anlatılarak, tarama programları hakkında bilgi verildi. Yetkililer, kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artırdığını belirterek vatandaşları uygun yaş gruplarında düzenli kanser taramalarını yaptırmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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