Hakkari’de 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' etkinliği düzenlendi

Hakkari Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Bedenini Dinle, Harekete Geç" temasıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam ve Hareket Etkinliği'nde vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında vatandaşların boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirildi. Fizyoterapist ve diyetisyenlerin de görev aldığı etkinlikte, katılımcılara bireysel ihtiyaçlarına yönelik beslenme ve diyet danışmanlığı verildi.

Sağlık uzmanları tarafından fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri anlatılırken, vatandaşlara günlük yaşamda daha fazla hareket etmeleri, dengeli beslenmeleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmeleri konusunda çeşitli önerilerde bulunuldu.

Hakkari Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, etkinlikle toplumda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve hastalıklardan korunma konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı