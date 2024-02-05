Gürcistan'da doğan bebek tümörden kurtuldu

Gürcistan'da doğan 40 günlük bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla gözünün arkasındaki tümörden kurtuldu.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Batum kentinde doğduktan 15 gün sonra gözü şişen Data Merkuladze'nin gözünün arkasında tümör tespit edildi. Bunun üzerine ailesinin KTÜ Farabi Hastanesi'ne getirdiği Data'nın, nöroblastom (sıklıkla erken çocukluk çağında görülen ve sempatik sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu tümör) ön tanısıyla yatışı yapıldı.

Bu hastalık karında da kitleye neden olabildiği için bebeğe Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) çekildi. Batın bölgesi temiz çıkan bebeğin göz arkasında, gözü dışarı doğru iten, kemiği tutup eriten ve göz sinirlerine bası yapan kitle, KTÜ Farabi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yazar liderliğindeki ekip tarafından ameliyatla alındı.

Ameliyat sonrası gözün basısı rahatlayan Data'nın gözü normal şekline kavuştu.

Medikal Onkoloji Bölümü'ne sevk edilerek tamamlayıcı tedavi için takibi başlatılan bebek, toplamda 8 günlük sürecin ardından taburcu edildi.

"En kısa sürede müdahale ederek ameliyatı gerçekleştirdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yazar, nöroblastomların genelde yenidoğanlarda sinir hücrelerinde geliştiğini belirterek, "Birden fazla yerde bulunduğunda çok ölümcül olabilirken tek bir yerde olup çıkartıldığında kalan kısmı da küçülebiliyor. Bu tümörün en tipik belirtisi, yenidoğanlarda göz çevresinde herhangi bir travma olmadan morluk ve şişkinlik görülmesidir." ifadesini kullandı.

Bebeğin hastaneye başvurduğunda 40 günlük olduğuna dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti:

"Hastanemize başvurduğunda 40 günlük olan hastamızda da göz dışarıya doğru anormal derecede itilmişti. Bu tümörlerde müdahale süresi çok önemlidir. Teşhis konur konmaz hasta ameliyat edilmelidir. Bu durum ülkemizde detaylı ultrasonlarla anne karnındayken bile tespit edilebiliyor. Bu vesileyle hızlı müdahale mümkün oluyor. Biz de hastanemizde en kısa sürede müdahale ederek ameliyatı gerçekleştirdik."

Baba Tengiz Merkuladze de Batum'da şişliğin sebebinin tümör olduğu ortaya çıkınca zaman kaybetmeden Trabzon'a geldiklerini kaydederek, "Doktorlarımız ameliyat olması gerektiğini söylediklerinde kabul ettik ve şu anda bebeğimizin gözü yerine geldi. Çok mutluyuz. Hastanede çalışan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.