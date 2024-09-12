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Günde Bir-İki Bardak Bira İçmek Sağlığa Zarar Vermiyor

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İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre günde bir ya da iki bardak bira içmek sağlığa zarar vermiyor. Hatta aynı araştırmaya göre az miktarda bira kalp krizi riskini azaltmaya bile yardımcı oluyor. Ancak tüm uzmanlar aynı fikirde değil.

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre günde bir ya da iki bardak bira içmek sağlığa zarar vermiyor.

Hatta aynı araştırmaya göre az miktarda bira kalp krizi riskini azaltmaya bile yardımcı oluyor.

Ancak tüm uzmanlar aynı fikirde değil.

Independent gazetesine konuşan University College London'da görevli epidemiyoloji uzmanı Dr Annie Britton'a göre araştırmaya ve sonuçlarına temkinli yaklaşmak gerekiyor.

Araştırma ne diyor?

İtalya'nın Pozzilli bölgesindeki Akdeniz Nöroloji Enstitüsü'nde (NeuroMed) görevli araştırmacılar 150 farklı araştırma sonucunu derledi.

Kadınların günde bir, erkeklerin günde iki kutu bira içmesinin, kanser, bunama veya diğer yaygın hastalıklara yakalanma risklerinde bir değişiklik yaratmadığı sonucuna vardılar.

NMCD adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, biranın kalp rahatsızlıklarına karşı da benzer bir korunma sağladığını öne sürdü.

Epidemiyoloji uzmanları, alkol içeriğindeki "iyi" kolesterolün kalp krizi riskini azalttığı sonucuna vardı.

Araştırmacılar raporlarında "Alkol bağlantılı kanser veya alkol bağımlılığı riskleri yoksa düzenli ve hafif bira tüketen sağlıklı yetişkinlere, bira içmemeleri tavsiyesinde bulunmak için herhangi bir gerekçe yok" dedi.

Fakat aşırı alkol tüketiminin organlara ciddi zarar verdiğini, kamu sağlığı ve toplum için de ciddi bir sorun oluşturduğunu da hatırlattılar.

University College London'dan Dr Annie Britton ise araştırmaya temkinli yaklaşmak gerektiği yorumunu yaptı:

"Bu kanıtlar için temel alınan epidemiyolojik çalışmaların kusurlu olduğuna dair kaygılar var."

"Makul oranda alkol tüketenlerin sağlığıyla, hiç içki içmeyen veya içmeyi bırakanların sağlığını kıyaslamak bu gruplar arasında başka farklılıkları da yansıtır."

"Bira dahil, alkolün kalbi koruduğu atfı abartılı olabilir."

BBC

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