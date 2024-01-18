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Gümüşhane'de böbrek ameliyatıyla kötü huylu kitle alındı

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde oturan 21 yaşındaki Şahizer Seller'in böbreğinden ana toplardamarına uzanan kötü huylu kitle, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki başarılı operasyonla alındı. Seller, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde oturan 21 yaşındaki Şahizer Seller'in böbreğinden ana toplardamarına uzanan kötü huylu kitle, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki başarılı operasyonla alındı.

Böbrek ağrısı şikayetiyle başvurduğu Kelkit Devlet Hastanesinde böbreğinde kitle tespit edilen Seller, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesine yönlendirildi.

Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlke Onur Kazaz'a müracaat eden Seller'in tetkiklerinde, 20 santimetrelik kitlenin böbrekten ana toplardamara kadar uzandığı saptandı.

Kitlenin vakit kaybedilmeden alınmasına karar veren Doç. Dr. Kazaz, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Arif Burak Çekiç ve Üroloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak'tan oluşan ekiple hastayı ameliyata aldı.

Başarılı operasyonla kötü huylu kitleden kurtulan Seller, hastanede 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Şu an için hastamız gayet sağlıklı, bir sorunu yok"

Doç. Dr. İlke Onur Kazaz, AA muhabirine, hastanın dış merkezde tanı alıp büyük bir kitleyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastaya ileri tetkikler yapıldığını anlatan Kazaz, "Tetkiklerde, sağ böbreğinde büyükçe bir kitle olduğunu ve yine bu kitlenin ana toplardamarın içerisinde neredeyse kalbe kadar ilerlediğini gördük. Bunlar böbrek kanseri hastalarında aslında nadir görülen ve çok zor cerrahi gerektiren durumlardır. Biz de hastanemizde kalp damar cerrahisi ve genel cerrahiyle hastaya ameliyat kararı aldık." diye konuştu.

Hastanın bundan sonra akıllı ilaçlar kullanması gerektiğini belirten Kazaz, "Hastamız gayet sağlıklı, bir sorunu yok. Bundan sonra da inşallah olmayacak." dedi.

"Ağrılarım yok, şu an iyiyim"

Şahizer Seller de ameliyatının başarılı geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kontrollerinin devam ettiğini söyleyen Seller, "Eskiye göre ağrılarım yok, şu an iyiyim. Aldığım tedaviden çok memnun kaldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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