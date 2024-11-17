Üye Girişi
Haberler

Grip olduğunu sandı gerçek bambaşka çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yat kaptanlığı yapan Ömer Can, çıktığı uzun seyahat bir seyahatin ardından omuzunda ağrı hissetti, hapşırma ve öksürük krizleri geçirince grip olduğunu düşündü. Ancak gerçek ise bambaşka çıktı. Can hastanede çıkan sonucu görünce hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da bir yat kaptanının grip olduğunu düşünerek gittiği hastanede akciğer ile kalbi arasında kist tespit edildi. Kaptan, Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi yöntemiyle tüpsüz gerçekleştirilen 10 dakikalık ameliyat sonunda sağlığına kavuştu.

İLK KEZ TÜPSÜZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

45 yaşındaki Can, nefes almakta güçlük yaşayınca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastane aciline başvurdu. Burada tomografisi çekilen Can'ın, akciğer ile kalbinin arasında bir kist olabileceği belirtildi. Can, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine detaylı araştırma ve inceleme için, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Gerekli tetkikleri yapılan Ömer Can'ın, belirtilen bölgesinde yaklaşık 2 santimlik bir kist olduğu tespit edildi ve hemen ameliyata alındı. Göğüs Cerrahi bölümünde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)yöntemiyle gerçekleşen ameliyat yaklaşık 10 dakika sürdü. Hastanede ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası Ömer Can sağlığına kavuştu, 1 gün sonrası ise taburcu edildi.

"ÖKSÜRÜRKEN, HAPŞIRIRKEN NEFESİM KESİLİYORDU"

Süreci anlatan Ömer Can, şunları söyledi: "Uzun bir seyahate çıktım. Seyahat dönüşü soğuk algınlığı gibi bir şey oldu. Omuzumdan bir ağrı başladı ve nefes alırken, öksürürken, hapşırırken nefesim kesiliyordu. Hastane aciline gittim, kist olduğunu söylediler ve burada Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni önerdiler. Kistin ciğerden kalbe sıçramak üzere olduğunu söylediler. Hemen ameliyata alındım ve 1 günde sağlığıma kavuştum. Ben komple göğüs kısmımın açılacağını sanıyordum ve açıkçası korkmuştum. Küçük bir noktadan girildi ve bu kadar hızlı taburcu olacağını düşünmüyordum. Hocalarımdan Allah razı olsun."

"GÖĞÜS TÜPÜ TAKMADAN AMELİYATTAN ÇIKTIK"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muharrem Özkaya, hastanın çekilen tomografisinde, akciğerin altında, kalbin yanında perikardiyal kisti bulunduğunu ve VATS yöntemiyle iki delikten girerek kisti aldıklarını anlattı.

Normalde bu tarz ameliyatlarda göğüs tüpü kullanıldığını aktaran Özkaya, "Hastanın en büyük sıkıntısı bu tüpten dolayı. Şiddetli ağrıları olur ve taburculuğu uzar. Biz göğüs tüpü takmadan ameliyattan çıktık, operasyon 10 dakika sürdü ve bugün taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"BU BİZİM İÇİN KIYMETLİYDİ"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Çavuşoğlu Yalçın da, kist için planlanan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Perikardiyal kiste yönelik VATS ameliyatlarının yaygın olduğunu, ancak hastanelerinde ilk kez tüpsüz şekilde ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, "Bu bizim için kıymetliydi. Hastamız uygun bir vakaydı ve sıkıntı yaşamadık" dedi.

Grip olduğunu sandı gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Sağlık
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda

Bir sektör daha radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangisinin sözlük tanımında 'Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz' şeklinde bir ifade yer alır? Kim Milyoner Olmak İster? Deha 9. full hd tek parça izleme linki (SON BÖLÜM)! Deha CANLI İzle! Deha 9. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? İsrail Belçika maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsrail Belçika geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İtalya Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Belçika CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İsrail Belçika maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.