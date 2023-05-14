Göz kanseriyle mücadele eden kardeşinin anısına bağış yapan 9 yaşındaki Hayat Can

İZMİR'in Urla ilçesinde göz kanseriyle mücadele ederken 1 yıl önce hayatını kaybeden Nefes Can'ın (4) ablası 4'üncü sınıf öğrencisi Hayat Can (9), Urla Enginar Günleri'nde stant açıp 3 gün boyunca satış yaptı. Kardeşinin tedavi sürecini yakından gözlemleyen Hayat, kazandığı parayı depremzede kanser hastası çocukların yararına kullanılması adına Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışladı.

İzmir'de yaşayan beden eğitimi öğretmeni Şenay Can (39) ve ziraat mühendisi Erhan Can'ın (39) 4'üncü sınıf öğrencisi Hayat Can'dan sonra dünyaya gelen ikinci kızları Nefes Can'a henüz 7 aylıkken göz kanseri teşhisi konuldu. Defalarca kemoterapi alan ve 21 Eylül 2020'de geçirdiği operasyonla sol göz bebeği alınan Nefes, hidrosefali (beyinde su toplanması) nedeniyle 1 yıl önce, 15 Mayıs 2022'de yaşamını yitirdi. Bu yıl 28-29-30 Nisan'da düzenlenen Urla Enginar Günleri'nde Nefes adına satış yapan ablası Hayat Can, kazandığı 17 bin TL'yi kanser hastası depremzede çocuklara destek olmak için KİTVAK'a bağışladı.

İzmir'de kendilerine ulaşan 10 ayrı depremzede kanser hastası çocuk ve ailesi bulunduğunu belirten KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren de onların maddi manevi yanlarında olduklarını dile getirip, "Deprem bölgesinden gelen hasta çocuklardan birine ev açıldı. Ücretsiz konaklayabildikleri 'Askıda Oda'da kalanlar, yakınının yanında kalanlar var. Hepsinin desteğe ihtiyacı oluyor. Ağır bir travma yaşadıkları için psikolojik desteğe de ihtiyaçları var. Hayat çok duyarlı bir çocuk. 23 Nisan ve Ramazan Bayramı'nda çocuklarımız için hediyeler getirmişti. Bana stant almak istediğini o zaman söylemişti. 'Seni kalbinden öpüyorum' dedim. Çok yoruldu, arada uyukladı ama arkadaşı da o da standı hiç bırakmadı. Hayat kendi minik ama kalbi kocaman bir çocuk. O KİTVAK'ın minik prensesi. Destekleri için hem Hayat'a hem Enes'e plaket verdik" diye konuştu.