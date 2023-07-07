Göz Hastalıklarında Erken Müdahale Önemli

Göz içi kanamaları, retina yırtıkları ve dekolman gibi gözün arka kısmını ilgilendiren rahatsızlıklarda erken müdahalenin önemine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Numan Alp, görme kaybına neden olabilecek retina hastalıklarının tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının düzenli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Göz içi kanamaları, retina yırtıkları ve dekolman gibi gözün arka kısmını ilgilendiren rahatsızlıklarda erken müdahalenin önemine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Numan Alp, "Tedavi edilmeyen retina hastalıkları görme kaybına neden olabilir. Tedavide geç kalındığı durumlarda anatomik olarak doku yeniden eski haline getirilse bile görme fonksiyonu geri gelmeyebilir. O nedenle erken müdahale çok önemli. Görme kaybının yanı sıra, gözün önünde gölgelenme ve uçuşmalar olması gibi şikayetler yaşanması durumunda vakit kaybetmeden uzman göz doktoruna başvurulması gerekir" dedi.