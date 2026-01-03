Haberler

Görme Engelli KOAH Hastası Yoğun Kar Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'un Keşap ilçesindeki bir köyde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan görme engelli 63 yaşındaki KOAH hastası, UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, önce köy yolunu açarak hastaya ulaştı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolunun kapandığı köyde yalnız yaşayan görme engelli KOAH hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Armutdüzü köyünde yalnız yaşayan 63 yaşındaki görme engelli KOAH hastası, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu ekipler hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Giresun UMKE, 4X4 özellikli ambulansla bölgeye sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun açılması için çalışma yaptı. Yolun açılmasından sonra UMKE ekipleri hastaya ulaştı. Sağlıkçıların, olay yerindeki müdahalesinin ardından hasta, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
