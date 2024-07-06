Üye Girişi
Haberler

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya Anıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, mesai arkadaşları tarafından anıldı. Hekim Birliği Sendikası üyeleri, anma töreninde hekimlere yönelik şiddetin son bulması ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için mücadele edeceklerini vurguladı. Dr. Karakaya, İstanbul'da da aynı sendika üyeleri tarafından anıldı.

KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47) görev yaptığı hastanede, güvenlik görevlisinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmesinin 2'nci yıl dönümünde, mesai arkadaşları tarafından anıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022 yılında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti. Dr. Ekrem Karakaya için bugün görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi. Hekim Birliği Sendikası üyeleri Konya Şehir Hastanesi İdari Binası önünde helva dağıttı.

UYSAL: HEKİMLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU ORTAMDA ÇALIŞMASI GEREK

Törende konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dr. Onur Uysal, hekimlerin güvenli ve huzurlu ortamda çalışması gerektiğini vurguladı. Uysal şunları söyledi:

"Bu acı olay, hekimlere yönelik şiddetin vahim boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hekimler, her gün büyük fedakarlıklarla halkımıza hizmet ediyor. Ancak ne yazık ki, bu kutsal görevi yerine getirirken şiddete maruz kalıyorlar. Hekimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmaları, toplumun sağlığı ve refahı için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması, tüm toplumun ortak mücadelesi olmalıdır. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Hekim Birliği Sendikası olarak, Dr. Ekrem Karakaya'yı anmak ve hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz bu basın açıklamasında, şiddeti önleyici caydırıcı cezaların uygulanması, önleyici tedbirlerin alınması, güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve hekimlerin hak ettiği saygınlığın yeniden kazanılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

ERDEM: SAĞLIKTA ŞİDDET HER GÜN KATLANARAK DEVAM EDİYOR

Hekim Birliği Sendikası Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Erdem ise "Sağlıkta şiddet her gün katlanarak devam ediyor. Sendika olarak bu noktada çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hakimlerin ve savcıların sağlıkta şiddet söz konusu olduğunda tereddüt ettiklerini, cezalandırılmamış suçluları cesaretlendirdiği fikrindeyiz" diye onuştu.

Hekim Birliği Sendikası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pınar Karagöz de "Sağlık sektörü ve hekimler toplumun yaşadığı şiddetin kat be kat fazlasını yaşamaktadır. Sağlık hizmeti verilebilmesi için önce hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarına ihtiyacı var" dedi.

DR. KARAKAYA, İSTANBUL'DA DA ANILDI

Öldürülen Dr. Karakaya, Konya'nın yanı sıra aynı sendika üyeleri tarafından İstanbul'da da anıldı. Anma programında acıkama yapan Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı Diş Hekimi Janat Düzgün, "Her gün evden çıktığımızda biz hekimler düşmanla savaşmaya değil, hastaları tedavi etmek için gidiyoruz. Biz silah değil bilgi taşıyoruz, ancak buna rağmen şehit veriyoruz. Biz şifa dağıtırken, 'Bugün sıra kimde?' diye düşünmek istemiyoruz. Öldürülerek değil, yaşayarak ve hastalarımızı yaşatarak adımızı duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Ekrem Karakaya Konya Güvenlik Şiddet Sağlık Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Bakmadan Geçme

İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
title