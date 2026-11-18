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Gömeç ilçesinde, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarda sonbahar aşılarını tamamlarken, kedi ve köpeklere koruyu kuduz aşısı yapmaya başladı. İlçeye bağlı Ulubeyler Mahallesi'nde düzenlenen kuduz aşısı kampanyası da ilgi gördü.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri kırsal mahallelere giderek kedi ve köpeklere kuduz aşısı yaparken, ekiplerin çalışmaları da takdir topladı. Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Ulubeyler Mahallemizde evcil hayvanlarımızın kuduz aşılamalarını tamamladık. Sevimli dostlarımızın sağlığı ve halk sağlığı bizim önceliğimizdir. Sahadaki çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı