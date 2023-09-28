Giresun'da İki Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde beyin kanaması ve kalça kırığı bulunan iki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde beyninde kan pıhtılaşması tanısı konulan bir hasta ile kalça kırığı bulunan başka bir hasta, ambulans helikopterle sevk edildi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rahatsızlanarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Hafiza T. için beyin kanaması tanısı konulunca ambulans helikopterle acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansı talep edildi. Şebinkarahisar ilçesinden ambulans helikopterle alınan Hafiza T., Eğitim ve Araştırma Hastanesinin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi. Aynı gün içerisinde yine Şebinkarahisar ilçesinden 74 yaşındaki başka bir hastada da kalça kırığı nedeniyle Giresun Devlet Hastanesine ambulans helikopterle nakli yapıldı. - GİRESUN