Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız aramaların yarısı

Giresun'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 500 bin çağrının yarısına yakını asılsız aramalardan oluşuyor. Bu durum, acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet sağlarken karşılaşılan en önemli sorun olarak belirtiliyor.

- "Ufo gördüm" diye arayanda var, "Evlenmek istiyorum" diyerek arayanda

GİRESUN - Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 500 bin çağrının yarısına yakını asılsız aramalardan oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Acil Çağrı Merkezleri' projesiyle, 81 ildeki sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, sahil güvenlik ve Afad birimlerinin acil yardım hatları tek çatı (112 Acil Çağrı Numarası) altında toplanarak vatandaşların ihtiyaç halinde daha kolay ve hızlı yardım alması sağlanıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılama memurlarının yanı sıra kendi kurumlarıyla ilgili sevk edilen çağrıları cevaplayan sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, sahil güvenlik, Afad personelleriyle teknik personeller 7/24 esasına göre vardiyalı olarak görev yapıyorlar.

Yıllık ortalama 500 bin çağrı cevapladıklarını belirten Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi, acil çağrı hattına gelen aramaların halen ciddi bir oranda acil yardım dışı ya da asılsız aramalardan oluştuğunu, bununda acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet sağlarken karşılaştıkları en önemli sorun olduğunu söyledi.

Arkadaşına şaka yapmak için polis ekibi isteyen, ufo gördüğü ihbarında bulunan ya da evlenmek istiyorum yardımcı olun gibi gereksiz aramalarla karşılaştıklarını ifade eden Türedi, kış aylarında köy yollarının açılabilmesi için asılsız ambulans ihbarlarının dahi yapıldığını kaydederken, bu tip asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılarak çeşitli cezai yaptırımların uygulandığını sözlerine ekledi.

Türedi ayrıca, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde acil yardım hizmeti sağladıklarını belirtirken, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için de 'Engelsiz 112' uygulaması üzerinden hizmet verildiğini kaydetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde kesintisiz hizmet verilebilmesi için elektik, telefon ve internet altyapılarının yedek sistemlerle donatılarak son teknoloji cihazların kullanıldığını belirten Türedi, ayrıca gelişen teknolojiyle birlikte yeni nesil otomobillerde bulunan E-Çağrı sistemlerine (E-Call System) sahip araçların kaza anında ya da sürücüsünün bilincini kaybetmesi halinde aracın coğrafi konumuyla birlikte otomatik acil çağrı gönderdiğini, Acil Çağrı Merkezi olarak gelen bu ihbarı değerlendirerek olay yerine ekip sevk ettiklerini söyledi.

Türedi son olarak vatandaşlara yönelik verdiği mesajda; "Bizler, acil yardım hizmeti vermek için 7/24 görevimizin başındayız. Ekiplerimizin mümkün olan en hızlı şekilde vatandaşlarımızın yardımına koşması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız var; lütfen 112 numarasını gereksiz yere meşgul etmesinler, 112 numarasına asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Çünkü geçen her saniye bizim ve sizin için çok önemli" uyarısında bulundu.