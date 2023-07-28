Gilead Türkiye, ALL4LIVER 2023 Programını Türkiye'de Başlattı

Gilead Türkiye, Dünya Hepatit Günü'nde, karaciğer sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen küresel bağış programı Gilead Her Şey Karaciğer İçin 'ALL4LIVER 2023'ü Türkiye'de de başlattığını açıkladı.

Gilead Türkiye, Dünya Hepatit Günü'nde, karaciğer sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen küresel bağış programı Gilead Her Şey Karaciğer İçin "ALL4LIVER 2023"ü Türkiye'de de başlattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, viral hepatit, günümüzde hala küresel sağlık için önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2017'de yayınladığı ilk küresel hepatit raporunda, 2015'te 1,34 milyon kişinin viral hepatit enfeksiyonuna bağlı sorunlardan hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Buna bağlı olarak DSÖ, viral hepatitin 2030'a kadar halk sağlığı tehdidi olarak ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Gilead, ilk olarak 2021'de başlattığı Gilead ALL4LIVER bağış programıyla, DSÖ'nün, 2030'a kadar hepatiti, halk sağlığı tehdidi olmaktan çıkartma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaları hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, "ihtiyaca odaklanarak sağlıklı toplumlar inşa etmek ve hep birlikte gelişmek" teması ile tasarlanan küresel bağış programı ile viral hepatiti ortadan kaldırmaya odaklanan projeler desteklenecek.

Viral hepatit de dahil olmak üzere, karaciğer hastalıklarıyla mücadele eden bireylere yönelik tedaviler geliştiren Gilead, bu yılki bağış programı kapsamında, sağlık okuryazarlığının artırılması, test ve tedaviye erişimin iyileştirilmesi ve bölgesel sağlık politikalarında viral hepatit tedavisine öncelik veren projeleri destekleyerek viral hepatitin yok edilmesi amaçlanıyor.

"2030'da viral hepatiti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde Türkiye'de viral hepatitlere yönelik farkındalık, korunma, yüksek riski grupların taranması ve tedaviye erişim gibi konularda önceliklerin belirlendiği ve programın yürürlüğe konduğunu belirtti.

Sevgi, "Gilead olarak Her Şey Karaciğer İçin 'ALL4LIVER' programı ile tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olan viral hepatitlere çözüm bulma ve karaciğer hastalığı ile yaşayan herkese ülkemizde yürürlükte olan kontrol programı ile aynı doğrultuda daha sağlıklı bir gelecek sunmayı hedeflemekteyiz. Hep birlikte karaciğer sağlığında ilerleme kaydetmeyi ve 2030'da viral hepatiti ortadan kaldırma hedefini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gilead'in 2007'den bu yana Türkiye'de yaşamı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler sunduğunu kaydeden Sevgi, köklü miraslarıyla sektör lideri oldukları hepatit alanında yerli üretimi önceliklendirdiklerini ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalıştıklarını vurguladı.

"İlaçları Türkiye'de üretmeye başladık"

Sevgi, bu çalışmalarının neticesinde ilaca erişimin en kritik olduğu hastalıklardan biri olarak tanımlanan hepatitte yenilikçi ilaçlarını Türkiye'de üretmeye başlamaktan dolayı gurur duyduklarını aktararak şunları kaydetti:

"2015'de hepatit B alanında klinik araştırmalar ve çalışmalar yürütmek üzere kurduğumuz 5 merkezin, 2023 yılı itibarıyla onkoloji, hematoloji ve HIV alanında araştırmalar yapan ve yürüten yeni merkezlerle birlikte 50'nin üzerine çıkması da ülkemiz adına büyük bir kazanım. 10 yıldır bilimsel fikirleri desteklemek amacıyla yürüttüğümüz Hayat Bulan Fikirler programımızla bugüne kadar HIV, hepatit B, hepatit C'yi de kapsayan alanlarda karşılıksız fon kapsamında 900 bin dolar tutarında destek sağladık. Gilead Türkiye olarak ülkemizdeki araştırmacıların ve sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine destek olmayı önemsiyoruz."

ALL4LIVER bağış programı hakkında

Gilead, viral hepatit ile mücadelede yerel toplulukları destekleyip güçlendirmek için tasarlanmış, iki yılda bir düzenlenen ALL4LIVER bağış programını 2021'de başlattı. ALL4LIVER programı, DSÖ'nün viral hepatiti 2030'a kadar bir halk sağlığı tehdidi olarak ortadan kaldırma hedefine yönelik olarak yerel topluluklar tarafından başlatılan projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

Bu yılki program, sağlık okuryazarlığının artırılması, test ve tedaviye erişime yönelik tutumların iyileştirilmesi ve bölgedeki sağlık politikalarının gündeminde viral hepatitlere daha fazla öncelik verilmesini merkeze alan projeleri destekleyerek viral hepatitin eliminasyonu konularına odaklanıyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, 30 Eylül 2023 tarihine kadar Gilead bağış portalı üzerinden programa başvurabilir.

Gilead ALL4LIVER programı ve daha önce bağış almaya hak kazanan başvuru sahipleri hakkında daha fazla bilgiye www.gileadall4liver.com adresinden ulaşabiliyor.