Genç erkeklerde ereksiyon kalp sağlığının göstergesi olabilir

Genç erkeklerde ereksiyon uzunluğunun ve sıklığının kalp sağlığının hayati bir göstergesi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Halim Hattat, "Cinsel sağlık fiziksel, sağlığınızın mükemmel bir barometresi. Özellikle genç erkeklerde performans sorunları yaklaşan kıyametin bir işareti olabiliyor. Erkekler, gecede üç ila beş ereksiyon yaşayabiliyor ve araştırmalar düzenli olarak 'sabah ereksiyonu' ile uyanmanın da iyi bir dolaşımın ve iyi çalışan bir kalbin işareti olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Yaşlandıkça, özellikle de 50 yaşından sonra daha az ereksiyon olmasının normal olduğunu ifade eden Hattat Klinik Androloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Ancak geçen yıl Belçika'da bin 800 orta yaşlı ve yaşlı erkek üzerinde yapılan ve 'Age and Ageing' dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak erekte uyananların takip eden üç ila beş yıl içinde kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 22 daha az olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

"SERTLEŞME SORUNU, KALP KRİZLERİNİN EN GÜÇLÜ ÖNGÖRÜCÜLERİNDEN BİRİ"

Cinsel aktivite sırasında herhangi bir sertleşme sorununun, özellikle ereksiyona yardımcı olan testosteron hormonunun nispeten sağlıklı seviyelerine sahip olan genç ve orta yaşlı erkekler için bir şeylerin yanlış olduğuna dair en büyük uyarı işareti olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, "Psikolojik sorunlardan ya da aşırı pornografi tüketimi gibi faktörlerden kaynaklanmayan sertleşme sorunu nöbetleri, ciddi damarsal veya nörolojik sağlık sorunlarının bir göstergesi olabiliyor ve genç erkeklerde, kalp krizlerinin en güçlü öngörücülerinden biri. Ortalama olarak, belirli türde sertleşme sorunu olan erkeklerde ilk kalp krizi, yatak odasındaki ilk sorunlardan üç ila beş yıl sonra meydana geliyor. Sertleşme sorununun şiddeti hem kalp krizlerinin şiddetini hem de kalp tıkanıklığının derecesini öngörüyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE SERTLEŞME SORUNU, SONRA KALP KRİZİ VE FELÇ GELİYOR"

Bu durumun nedenleri belirten Prof. Dr. Hattat, "Bunun nedeni, erektil sorunların ateroskleroz olarak bilinen ve vücuttaki arterlerin daralması anlamına gelen ve kanın akışını giderek zorlaştıran bir durumdan kaynaklanabilmesi. Aterosklerozu olan kişiler hem kalp sorunları hem de felç açısından daha yüksek risk altında. Ateroskleroz belirtileri ilk olarak peniste görülüyor, buradaki kan damarları sadece bir ila iki milimetre genişliğinde, kalptekiler ise iki ila üç milimetre genişliğinde. Beyne kan taşıyan karotid arterler beş ila altı milimetre genişliğinde, uyluktaki femoral damarlar ise bir santimetre genişliğinde. İnsanlar damar daralmasını sistematik bir şekilde, her yerde aynı anda biriktiriyor. Böylece önce sertleşme sorunu, sonra kalp krizi ve felç geliyor ve son olarak da yürürken ağrı sorunları ortaya çıkıyor çünkü femoral arter tıkadığınız en büyük kan damarı" diye konuştu.

"EN AZ 150 DAKİKA ORTA İLA YÜKSEK YOĞUNLUKTA EGZERSİZ YAPMAYI HEDEFLEMELİ"

Erektil sağlığı iyileştirme konusunda önerilerde bulunan Prof. Dr. Hattat, "Kalp için iyi olan her şey penis için de iyidir ve bunun tersi de geçerlidir. Sigarayı bırakmak, daha fazla meyve ve sebze yemek, stresi azaltmak, daha ince bir bele sahip olmak ve egzersiz yapmak gibi şeyler. Eğer egzersiz bir ilaç olsaydı, trilyon dolarlık bir ilaç olurdu. Hepimiz en az 150 dakika orta ila yüksek yoğunlukta egzersiz yapmayı hedeflemeli ve daha fazla kepekli tahıl ve sebze ekleyerek diyetimizin lif içeriğini artırmaya çalışmalıyız. Mercimek, mantar, fındık ve tohumlardaki bitki kimyasalları atardamarları tıkayan kolesterolü temizlemeye yardımcı olabiliyor. Fazla kilolarınız varsa kilo vermek de ereksiyona ve kalp sağlığına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.