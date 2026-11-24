Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 70 hükümlüye KOAH farkındalık eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Dünya KOAH Günü dolayısıyla hükümlülere bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Meriç Arzu Utku'nun verdiği eğitime 70 hükümlü katıldı.
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Dünya KOAH Günü dolayısıyla hükümlülere yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dr. Meriç Arzu Utku tarafından verilen eğitime 70 hükümlü katıldı. Program kapsamında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında merak edilen ve kamuoyunda yeterince bilinmeyen konular ele alındı.
Gerçekleştirilen vaka sunumuyla hastalığın seyri, belirtileri ve günlük yaşama etkileri somut örneklerle anlatılırken, katılımcıların solunum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.
Yoğun ilgi gören eğitim programı, hükümlülerin merak ettikleri konulardaki sorularının Dr. Meriç Arzu Utku tarafından yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.