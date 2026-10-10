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Gemerek'te kadın doğum, çocuk ve dahiliye uzmanları hasta kabulüne başladı

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Gemerek Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Deniz Doğa Koruç, Dr. Emine Kızılay ve Dr. Talha Aba hasta kabulüne başladı. Koruç kadın sağlığı ve gebelik takibi, Kızılay çocuk ve ergen sağlığı, Aba erişkin hastalıklarının tanı ve tedavisi için poliklinik hizmeti sunacak.

Gemerek Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Doğa Koruç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kızılay ve Dahiliye Uzmanı Dr. Talha Aba hasta kabulüne başladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Koruç, uzmanlık eğitimini İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı.

Koruç, kadın sağlığı, gebelik takibi ve kadın hastalıklarının tanı ve tedavisi alanlarında poliklinik hizmeti sunacak.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Emine Kızılay ise uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı.

Kızılay, bebek, çocuk ve ergenlerin sağlık kontrolleri ile çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik poliklinik hizmeti verecek.

Dahiliye Uzmanı Dr. Talha Aba ise 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Tıp eğitimini tamamlamasının ardından uzmanlık eğitimine devam eden Aba, 2026 yılında Kayseri'de iç hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini tamamladı.

Aba, erişkin hastalıklarının tanı, takip ve tedavisine yönelik poliklinik hizmeti sunacak.

Kaynak: AA
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